-\u00a0Bilo je zahtjevno sve organizirati, ali na\u0161a vjerna publika ne\u0107e ostati bez najboljih knji\u017eevnika svijeta koje \u0107e imati priliku vidjeti na ovom festivalu. Sve smo organizirali u skladu s pandemijom te su ljudi sigurni. Ve\u0107ina programa \u0107e biti online, ali kvaliteta \u0107e ostati na najvi\u0161im razinama\u00a0- rekao nam je glavni urednik nakladni\u010dke ku\u0107e Fraktura Seid Serdarevi\u0107.

Ove godine, kako je u uvodnom obra\u0107anju rekao glumac Ozren Grabari\u0107, festival koji organizira nakladnik Fraktura odr\u017eava se u iznimnim okolnostima epidemije koronavirusa, u prilago\u0111enom formatu, pa \u0107e tako\u00a0dio festivalskih programa, kao i sve\u010dano otvaranje, u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom biti preno\u0161en\u00a0na Tre\u0107em programu HRT-a, dok \u0107e se dio programa odvijati u\u017eivo online putem Frakturinih web platformi\u00a0i u suradnji s 24sata.

Prvi gost prve festivalske ve\u010deri bio je jedan od najboljih svjetskih kratkopri\u010da\u0161a, izraelski pisac Etgar Keret.\u00a0Govorio je o svojem promi\u0161ljanju o pandemiji Covida-19, koja ga, kako je rekao, \"tjera na propitivanje prioriteta\".\u00a0

Izraelski knji\u017eevnik govorio je i o \"treniranju mi\u0161i\u0107a\u00a0empatije\" kroz knji\u017eevnost u okolnostima 'novog normalnog', \"s obzirom da svaki put kad \u010ditate ili pi\u0161ete neku pri\u010du ostavljate svoje tijelo i perspektivu i ulazite u tu\u0111i um\"; o svojem pisanju u kojemu se\u00a0dr\u017ei kratke pri\u010de jer je za njega \"mjesto fikcije \u2013mjesto kona\u010dne slobode\" a kad bi pisao dulje pri\u010de morao bi \"biti odgovorniji\", te je izrazio uvjerenje kako u budu\u0107nosti \"zagrljaji ne\u0107e nestati\", nego \u0107e postati dokaz istinske privr\u017eenosti - jer svaki \u0107e zagrljaj, po mi\u0161ljenju toga pisca, predstavljati na neki na\u010din i rizik.

Nadalje,\u00a0u\u00a0razgovoru s piscem i urednikom Andrijom \u0160karom osvrnuli su se programski direktor FSK-a, Seid Serdarevi\u0107 i Roman Simi\u0107 (Festival europske kratke pri\u010de, FEKP).

Slo\u017eili su se kako je pandemija otvorila neke nove horizonte u kreativnosti \"industrije iskustva\" kojom se bave knji\u017eevni festivali. Tako, dok su\u00a0neke stvari postale te\u0161ko dohvatljive, neke su druge pak \"postale dohvatljivije\", budu\u0107i da tehnologija omogu\u0107uje sudjelovanje u festivalu i nekih autora koji su ina\u010de te\u0161ko dostupni za gostovanje u Hrvatskoj.

Ocijenili su kako je pandemija pokazala da je knjiga jo\u0161 uvijek itekako i \u017eiva i va\u017ena, te poru\u010dili da \u0107e napraviti sve kako bi sva ulo\u017eena energija i entuzijazam na \u0161to bolji na\u010din doprli do publike.

U programu 8. FSK-a gostovat \u0107e\u00a060-ak autora iz 12 zemalja, od kojih \u0107e neki na festivalu gostovati u\u017eivo pred kamerama, a neki iz svojih domova ili tv studija. U povodu sve\u010danog otvorenja hrvatskoj su se \u010ditateljskoj publici u nedjelju video-razglednicama sa svojim promi\u0161ljanjima o pandemiji obratili neki od najva\u017enijih svjetskih pisaca, \u0161panjolski knji\u017eevnik Javier Cercas, Izraelac David Grossman, te talijanska spisateljica Francesca Melandri.

Gostovanje u\u017eivo u programu inicijalnog dana\u00a0Festivala imali su i bosanskohercegova\u010dki knji\u017eevnik Semezdin Mehmedinovi\u0107, kojemu je Fraktura upravo objavila zbirku autobiografskih zapisa \"Ovo vrijeme sada\"\u00a0\u00a0te polonistica \u0110ur\u0111ica \u010cili\u0107, \u010dija je zbirka pripovijesti, sje\u0107anja i zapisa \"Fafarikul\" nedavno objavljena u izdanju Disputa.

Program se nastavlja u ponedjeljak, kada \u0107e Etgar\u00a0Keret u 13 sati na zagreba\u010dkom Cvjetnom trgu\u00a0u ku\u0107ici Barcaffea potpisivati knjige i dru\u017eiti se s \u010ditateljima,\u00a0nakon \u010dega \u0107e u 18 sati na tribini 'Razotkrivanje' u Knji\u017eari Fraktura s autorom o njegovoj novoj na hrvatski prevedenoj knjizi \"Kvar na rubu galaksije\" (Fraktura, Laila \u0160prajc) razgovarati Roman Simi\u0107.

Slijedi\u00a0okrugli stol \"Europa nedovr\u0161ena unija\" (Knji\u017eara Fraktura i live\u00a0online, 20 sati) s Vladimirom Arsenijevi\u0107em, Borisom Budenom i Ivanom Sajko, nakon \u010dega \u0107e se odr\u017eati i\u00a0tribina \"Poezija u gradu\" (HRT, HTV3), u kojoj \u0107e sudjelovati pjesnici Alen Brlek, Ana Brnardi\u0107, Branko \u010cegec, Denis \u0106osi\u0107, Monika Herceg, Kruno Lokotar, Marija Sko\u010dibu\u0161i\u0107 i Andriana \u0160kunca.

Dio programa, osim na Sun\u010danoj strani Prisavlja kod\u00a0HRT-a\u00a0ili online, odvijat \u0107e se u novootvorenoj Knji\u017eari Fraktura u Ulici Kneza Mislava 17 u Zagrebu, a na svakom doga\u0111anju mo\u0107i \u0107e prisustvovati i publika koliko to dopu\u0161taju kapaciteti prostora uz pridr\u017eavanje svih epidemiolo\u0161kih mjera.

Zagreb postao središte kulture: 'Dolaze najbolji svjetski autori'

