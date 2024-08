Zagreb se pripremio za koncert godine: 'Očekujem da Sheeran napravi pravi glazbeni spektakl'

Već u subotu u podne policajci su zatvorili Most slobode za sav promet. Neobičan je to bio prizor, bez ijednog automobila. Sve je bilo spremno za koncert svjetske glazbene zvijezde Eda Sheerana (33) na zagrebačkom Hipodromu. Iz Gradske uprave Zagreba uveli su posebnu regulaciju prometa zbog sigurnosnih i organizacijskih razloga pa je ZET promijenio uobičajene rute određenih autobusnih i tramvajskih linija.

Dva tjedna pripremali su se velika pozornica za britanskoga glazbenika, kao i tribine za otprilike 70.000 ljudi koji će uživati u glazbenom spektaklu. No vjerojatno će brojka biti i veća s obzirom na one koji nisu osigurali ulaznicu pa će koncert pratiti s “okolnih” mjesta. A ulaznica je još bilo u subotu, na društvenim mrežama i internetskim oglasnicima prodavale su se za cijene od 50 pa sve do 400 eura za paket od pet ulaznica. Publiku na Hipodromu “zagrijat” će britanski glazbenik Calum Scott (35) i Dino Jelusić (32).

- Velika je čast bila dobiti poziv da otvorim koncert za najuspješnijeg popularnog izvođača posljednja dva desetljeća, i to u svojem gradu. Dugo nisam održavao akustične koncerte, malo ću se drukčije pripremiti i atmosfera će biti drukčija nego na koncertima Jelusicka. Vidimo se u subotu na Hipodromu - rekao je Jelusić za Muzika.hr.

Zagreb: Na Hipodromu se okupljaju fanovi Eda Sheerana gdje će se večeras održati koncert | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Rijeke obožavatelja Eda Sheerana slile su se još prije 16 sati oko Hipodroma, u okolici se nalazio i pre-party zona gdje su se fanovi zagrijavali za spektakl, a među njima sreli smo i studenticu Blanku Tolj (21), koja je došla s prijateljicom Nikolinom.

- Očekujem odličnu atmosferu - kratko nam je rekla Blanka, koja je kartu za koncert osigurala još u listopadu prošle godine. Neki fanovi, kako su nam rekli, kupili su je prvi dan čim je puštena u prodaju. Uzbuđenje dijeli i Mirta Salopek Kotromanović (56) iz Osijeka, koju smo sreli s obitelji. Rekla nam je da joj je ovo prvi Edov koncert na koji je došla zbog kćeri.

Zagreb: Na Hipodromu se okupljaju fanovi Eda Sheerana gdje će se večeras održati koncert | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Očekujem gužvu, ali i dobru zabavu te da Sheeran napravi spektakl - rekla nam je Mirta, kojoj su “The A Team”, “Castle On The Hill” i “Photograph” najdraže pjesme ovog 33-godišnjeg britanskog pjevača.

I ona je kupila karte prvog dana prodaje, a cijena joj je bila očekivana za takvog izvođača. Inače voli koncerte pa se nada dolasku Brucea Springsteena u Hrvatsku, a dosad je uživo slušala mnoge bendove, među kojima su i Red Hot Chilli Peppers, koji su se također upisali u povijest najvećih koncerata u Hrvatskoj održanih na zagrebačkom Hipodromu kad su prije 12 godina pjevali s 35.000 obožavatelja.

Foto: HANNAH MCKAY/Press Association/PIXSELL

Metallica je 2010. na istome mjestu imala koncert ispred 30.000 ljudi, a obožavatelji se sjećaju nevjerojatne količine blata koja se stvorila na koncertu tog dana. Jedan od najvećih koncerata neposredno nakon osamostaljenja Hrvatske imali su legendarni Rolling Stonesi koji su 1998. nastupali tad drugi put u Hrvatskoj.

Slušalo ih je oko 80.000 ljudi, a koncert je trajao dva i pol sata. Osim slavnih glazbenika, Hipodrom je u dva navrata ugostio i dvojicu papa. Prije 30 godina pokojni Ivan Pavao II. posjetio je Hrvatsku i Zagreb prvi put, a na zagrebački Hipodrom stiglo je milijun vjernika. Euharistijsko slavlje prilikom posjeta Hrvatskoj 2011. održao je papa Benedikt XVI. ispred 300.000 vjernika.