Zagrebačka glumica herojskim potezom spasila život ženi koju ne poznaje: 'Nisam dvojila...'

Milica Manojlović (36), zagrebačka glumica iz ansambla ZKM-a, na svom Facebooku je objavila kako je prije nekoliko dana uspjela spasiti život jednoj ženi koju nije ranije niti poznavala.

Sve je započelo potresnom smrti vedre novinarke Ane Rukavine davne 2006. godine.

- Nekolicina prijateljica i ja smo se odlučile prijaviti u Registar dobrovoljnih darivatelja matičnih stanica, koštane srži - započela je objavu.

Nastavila je i otkrila kako je dobila poziv s KBC Rebra. Rekli su joj kako se njene matične stanice poklapaju s jednom ženom iz Europe te su ju upitali je li pristaje na dodatne pretrage.

- Odmah sam pristala. Šanse da podudaram s članom uže obitelji su općenito otprilike oko 25%, ali s potpunim neznancem?! Šanse su jedan na prema milijun - napisala je.

Nakon toga je rekla kako su joj predložili dvije opcije: 'bezopasnija' prva opcija gdje se doniraju matične stanice te za taj postupak donator prima četiri dana po injekciju stanica pred sam postupak ili 'opasnija', ali učinkovitija druga opcija gdje se donira koštana srž.

- Čim sam čula da je pacijentica 2001. godište, bez razmišljanja sam odabrala drugu opciju. Sve što su mi o njoj mogli reći je spol, državljanstvo i godište - rekla je glumica.

Potom je objasnila cijeli postupak. Kazala je kako su joj prvo izvadili krv, koju će joj tijekom postupka vratiti i smjestili ju u apartman na tri dana, gdje joj nitko neće smetati.

- Donose vam hranu u sobu i svi vas žele upoznati. Ali, iza ponoći se ne smije ništa jesti ni piti, jer ujutro dobivate pola tablete za smirenje i pravac sala - objasnila je.

Emotivno je na kraju objave pojasnila zašto je sve ovo napisala.

- Zato što svi vi, zdravi, do 40 godina imate šansu napraviti isto. A ja vas želim potaknuti na to. Sav eventualni strah, tjeskoba, bol, neizvjesnost nestaju one sekunde kad se probudite iz anestezije jer ovaj osjećaj koji danas nosim sa sobom ne može se opisati. U Hrvatskoj je trenutno oko 60 000 registriranih donatora, ja sam tek 149. koja je to zaista i dobila priliku napraviti - kazala je.

Dodala je kako trenutno šalje 'pozitivne misli' pacijentici te se nada da će ishod također biti pozitivan.

- Želim se posebno zahvaliti Ani, jer sam ja odabrala život. Ana, hvala ti što iz neke druge dimenzije spašavaš živote - zaključila je na kraju.