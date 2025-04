Zaljubljena voditeljica 'Ljubav je na selu': Je li partner prošao test? U ljubavi je kao i na selu

Novi farmeri, ističe voditeljica Anita Martinović, željni su ljubavi i nježnosti, kao i svih dosadašnjih sezona. Spremni su u najdugovječnijem RTL-ovu showu “Ljubav je na selu” ispričati svoje priče. Uigrana ekipa ponovno se uputila na putovanje po Hrvatskoj i priprema novu, 18. sezonu, a gledatelji će uskoro moći bolje upoznati usamljene farmere koji su se odvažili i žele graditi život udvoje. Voditeljica ih je već bolje upoznala.





- Svatko od njih je poseban na svoj način, no ponekad su neke priče malo teže od drugih. Trudim se svake sezone biti sve čvršća, no neke vas priče ostave bez riječi. Neću vam još otkriti jesam li pustila suzu na nekom od prvih susreta, pustit ću da sve uskoro doznate. Neki se od njih bave vrlo zanimljivim poslovima, osim što se brinu za imanja, tako da jedva čekam vidjeti kako će se cure snaći - govori Martinović, kojem se u sjećanje urezao jedan farmer.

Foto: RTL



- Mislim da je cijela Hrvatska plakala sa mnom kad je naš dragi farmer Branko ispričao kako mu je umrla žena i kako je ostao sam s osmero djece. Teške su to životne situacije. Kad bi čovjek na to ostao imun, to ne bi bilo realno. Njegovu priču uvijek posebno pamtim - kaže. Dosad je Martinović vozila bicikl, skuter, traktor, auto, quad, čamac, jahala konja, vozili su je u kočiji, kamiončiću... Naučila je i voziti traktor baš u showu. Je li “palo” novo iskustvo u punoljetnoj sezoni?









- Svake sezone se razveselim ako ‘svladam’ još neko novo prijevozno sredstvo, no ove nisam još imala prilike sama voziti neki stroj! Ali! Ima ali! Zato su mene vozili kao gospođu i pravu kraljicu sela! Provozali su me nekoliko puta traktorom, na motoru, a vrhunac mi je bio kad sam se kao kraljica vozila u prikolici dok je moj dragi farmer upravljao - frezom, što još nisam imala prilike! To smo i ovjekovječili fotografijom! Mislim da mi još preostaje da helikopterom ili avionom sletim na neko od imanja - kroz smijeh govori voditeljica. U prošloj sezoni bilo je svega, i ljubavnih trokuta, i ljubomore, varanja, veza koje su se nakon showa raspale, kao i onih koji su se spojili s različitih farmi.





Foto: RTL



- U ljubavi i ratu sve je moguće! Tako da i kad je najturbulentnije, u našoj emisiji je uvijek moguć sretan kraj - kaže voditeljica, koja je početkom godine otkrila da je sretno zaljubljena i da je sve još na testnom periodu. Pa je li prošao test, pitamo.

- Proljeće je u punom jeku, pa u ljubavi, kao i na selu, sve cvate i sve miriše - odgovara nam kroz smijeh.