'Zamalo sam pala u nesvijest, ovo je bilo jako posebno za nas'

Netko poslije vjenčanja požuri u salu na proslavu, netko odmah odleti na medeni mjesec, a neki, poput Sunčice i Tomislava - požure na koncert Damira Urbana (49).

Foto: Dalibor Bauernfrajnd

- Damir je izabrao pjesmu uz koju će nas pozvati na pozornicu, bila je to ‘Odlučio sam da te volim’, iako to nije tipična svatovska pjesma - rekla je novopečena mladenka Sunčica Tijardović Deže. Ona i suprug Tomislav Deže unaprijed su isplanirali da se njihova svadba održi na koncertu Damira Urbana.

Foto: Dalibor Bauernfrajnd

S organizatorima Pannoniana dogovorili su sve detalje, a na koncert je, osim njih, došlo i 50 svatova. Jedino što nisu planirali, a na kraju se dogodilo, penjanje je na pozornicu.

- Moram pohvaliti organizatore Pannoniana jer su nam doista izašli u susret u organiziranju proslave vjenčanja. Dobili smo posebne narukvice i svoj dio šanka te smo se sjajno zabavili. Ovo je bilo prvo Pannonian vjenčanje! Jako su nas iznenadili jer nismo znali da ćemo se penjati na pozornicu - rekla je mladenka za Glas Slavonije.

Foto: Dalibor Bauernfrajnd

Iznenađeni Sunčica i Tomislav pjevušili su s pjevačem, a Urban je pjesmu završio na usnoj harmonici okrenut prema mladencima. Nakon izvedbe glazbenik je zajedno sa svojim bendom novopečenim mladencima zaželio dug i sretan zajednički život.

- Zamalo sam pala u nesvijest! Inače ne volim vjenčanja i ovo je bilo nešto posebno za nas dvoje, iznenadio nas je najbolji festival na svijetu! - ispričala je Sunčica za Glas Slavonije. Mladenci su se potom spustili u publiku, gdje su im svi krenuli čestitati, a Urban je nastavio s koncertom.

Foto: Dalibor Bauernfrajnd

Nakon 'svadbenog dijela' obožavatelji su skandirali Urbanu i tražili da im zapjeva pjesmu 'Lopov Jack', hit njegova bivšeg benda Laufer. On im je obećao da će je izvesti ako se popnu k njemu na pozornicu i zapjevaju s njim.

Foto: Dalibor Bauernfrajnd

No ostatak publike nije bio hrabar kao 'friški' mladenci pa su ipak odbili Urbana, no on je odlučio ispuniti publici želju. Sunčica i Tomislav pioniri su ovog načina proslave svadbe, koji će možda i drugi mladenci nastaviti...