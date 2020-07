Žanamari i Apostolski servirale grudi, Cigi došao u kroksicama

<p>Modna revija <strong>Snježane Mehun </strong>(49) okupila je brojne 'poznate face' u Splitu. Uz zalazak sunca na plaži ispred hotela na Žnjanu gledali su kolekciju na ležaljkama ispijajući koktele.</p><p>I dok su se dame prešetavale na reviji u visokim štiklama, društveni kroničar <strong>Neven Ciganović</strong> (47) pojavio se u kroksicama sa zlatnim logom Louisa Vuittona, koje je obukao uz čarape.</p><p>- Ovo je Louis Vuitton za siromašne – našalio se kao i obično Cigi pa pojasnio o čemu je riječ.</p><p>- Ovo je custom made. U suradnji sa Shoe Clinique napravio sam crocsice s logom Louis Vuitton. Namjerno sam došao u ovom izdanju kako bi privukao češke turiste na ljetovanje u Hrvatskoj koja je korona free zemlja - rekao je Cigi, koji ne propušta revije dugogodišnje prijateljice Snježane Mehun.</p><p>- Naše prijateljstvo s pauzama kad nismo pričali, ha ha, traje 25 godina. Znam sve njene najmračnije tajne, više nego ona moje. Imali smo uspona i padova, možda jednom nismo pričali godinu dana. Oko gluposti smo se svađali, na primjer kad bih ja komentirao nešto što mi se nije kod nje sviđalo – iskren je Cigi.</p><p>Pjevačica <strong>Žanamari Perčić </strong>(38) uz tetovaže na listu i leđima poglede je privlačila istaknutim dekolteom, a<strong> Gianna Apostolski </strong>(42) također je izbacila atribute koji su se nazirali ispod pripijene haljine.</p><p>- Došla sam podržati svoju dragu prijateljicu Snježanu, uvijek volim dati potporu prijateljima koji bilo što rade. Sviđa mi se revija, lijepa ljetna kolekcija, modeli su kao uvijek bili lijepi i zgodni. Ma Dalmacija, mora sve biti lijepo kada tako odiše - rekla nam je Gianna.</p><p>A evo i čime se danas bavi nekadašnja voditeljica 'Golih vijesti'.</p><p>- Živim u Splitu, imam agenciju već šest godina za VIP klijente. Također, imam svoju dodjelu nagrada, a radim i još jedan projekt. Organiziram ekskluzivne partyje po vilama. Uvijek ima posla i ja sam jako zadovoljna - pohvalila se.</p><p>Zanimalo nas je nedostaju li joj kamere.</p><p>- Pa i ne baš, moram priznati. To je prošlost, sada više volim biti iza kamera, čovjek odraste - zaključila je.</p><p>Na reviju je došla i bivša Miss Hrvatske, <strong>Maja Cvjetković</strong> (38), koju otkako je postala majka više ne viđamo toliko po društvenim događanjima.</p><p>- Mala mi je kod mame tako da sam bez nje. Super se snalazim u ulozi majke, ona će sad skoro tri godine. Imam osjećaj da sam oduvijek majka. Neobično mi je kad nije sa mnom. Ne nedostaju mi revije u smislu da ih nosim. Ali uvijek bih nosila za prijateljicu – rekla je Maja, koja je nosila haljinu Mehunkinog brenda Duchess, kao i <strong>Nives Celzijus</strong> (38).</p><p>- Ovaj put me u Split dovela Snježana Mehun i njezina nova kolekcija. Moram priznati da, kako imam tu čast da mi je Snježana prijateljica, onda malo ranije napravim uvid u njezinu kolekciju tako da sam znala što ćemo sve večeras vidjeti pa mi se od ranije već sve jako sviđa. Evo i ova haljina na meni je iz njezine nove kolekcije - ispričala nam je svestrana pjevačica i spisateljica.</p><p>Ona je i nedavno boravila u Splitu pa smo je pitali jesu li je oblijetali muškarci.</p><p>- Nisu, bila sam čuvana, imala sam dobro društvo - kazala je, no nije htjela otkrivati s kim je boravila u gradu pod Marjanom.</p><p>Ipak, priznaje kako jako voli Split.</p><p>- Ovo mi je kao drugi dom, često sam ovdje - zaključila je.</p>