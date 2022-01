Pjevačica Žanamari Perčić (40) svakodnevno objavljuje provokativne fotografije koje vjernim obožavateljima zasigurno itekako zagolicaju maštu. Njezina besprijekorna linija mnoge ostavi bez daha pa je sada otkrila dobre savjete za sve one koji se žele riješiti suvišnih kilograma koje su nakupili tijekom blagdana.

- Dobro je nekad dati si malo i oduška. Višak kila nije strašna stvar. Nazovite to bulk i onda fino to iskoristite u svoju korist. Krenite u gym i pretvorite to u mišić - poručila je pjevačica koju, kako kaže, nikada nije smetao višak kilograma.

- Ako trenirate i višak kilograma izgleda dobro kad ga podigne kvalitetan mišić. A manjak kilograma meni osobno nije dobra podloga za trening. Volim imati više mase, onda navaliti na bildanje i tek pred ljeto izbaciti masti, šećer i sol te izgubiti masnoće - izjavila je za RTL.

Svi na početku svog 'fitness putovanja' rade graške pa tako i Žanamari koja kaže, kako ona greške radi i dan danas.

- Mislim to je sastavni dio života i ljudske prirode. Težiti savršenstvu je ono što će vas uništiti, a ne neke minorne greške. Ok naravno treba paziti i biti umjeren u svemu jer tako i neke greškice neće imati teže posljedice - izjavila je te nadodala kako joj je najteže bilo kada ju je trener forsirao da radi više nego što osjeća da može.

- Ozlijedila sam se ozbiljnije sigurno 4 puta u životu i jednom čak bila na operaciji. Otkad slušam sebe i svoje tijelo, a od fitness kolega samo crpim inspiraciju, od tad nisam imala niti jednu težu ozljedu koja bi me spriječila da nastavim trenirati.

Iako su joj mnogi treneri savjetovali kako bi ipak bilo dobro imati dva dana odmora, Perčić svakodnevno vježba.

Jedino pravilo kojeg se držim je 'Pauza je Nikad!' Svaki dan radim makar nekad to bio samo kardio - nadodala je.

