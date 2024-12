Žanamari je otkrila svoj strah: 'Zbog toga se godinama tresem'

Već godinama pokušavam pobijediti strah od prosinca! Da - imam strah od prosinca! Već godinama se tresem čim vidim datum 1.12. Naručim si anksiolitike i ponavljam si 'I ovo će proći'. Od potresa, tragedija, navale viroza i u konačnici kad krene pirotehnika ja sam već gotova, priznala je nedavno pjevačica Žanamari Perčić na Instagramu.

Prosinac joj nije najbolje krenuo, počeo je, kako kaže, na hitnoj.

- S brutalnim krvarenjem iz nosa kojeg sat vremena nisu mogli zaustaviti. U borbi s ovim strahom sam odlučila kratko otputovati baš u prosincu. Letovi su bili turbulentni, al’ kažu klin se klinom izbija. Moja paranoja je doduše još uvijek tu i još je gora kad se krenem ovako suočavati s njom, ali bar imam uspomene na lijepe dane s prijateljicom i na grad u kojeg uvijek volim doći. Toplinu dožvljaja tek mogu osjetiti kad sam opet kući na svojoj sofi i kad se osjećam safe - dodala je pa nastavila:

- Taj neprocjenjivi osjećaj koji je danas postao teški luksuz! Sve što želim za Božić i zauvijek svima je samo zdravlje, život i sigurnost. Za to se trebamo najviše moliti i truditi! Nikakav konzumerizam, pokloni, gdje će ko za Novu, milijun evenata u tjedan dana… Ne! To je samo distrakcija od stvarnosti i onog što je zbilja važno. Čuvajte se, volite se, držite oči otvorene i be safe'.

Ranije se požalila kako joj Instagram želi maknuti objavu. Radi se o nekoliko njezinih fotografija na kojima nosi dulju dekoltiranu haljinu, kosa joj je raspuštena, a cijelu kombinaciju upotpunila je velikim sunčanim naočalama i traper jaknom.

- Instagram mi želi maknuti ovaj post jer ga je netko prijavio kao neprimjeren. Tko je tu lud i zašto bi netko išao prijaviti ovaj post? Očito nekome smeta što postojim - napisala je u objavi u obliku Instagram storyja.

