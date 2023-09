Žanamari je zasjala u izazovnoj šljokičastoj haljinici: Istaknula bujne grudi i pokazala tetovažu

Pjevačica Žanamari Perčić (42) u subotu je izašla u jedan noćni klub u Mostaru, a neke trenutke podijelila je na svojim društvenim mrežama.

Žanamari je za izlazak odabrala izazovnu haljinicu, usku i šljokičastu. Naglasila je svoje grudi, a ponosno je pokazivala i svoje duge noge. Nije sakrila niti veliku tetovažu ruže i zmije koju ima na potkoljenici.

Foto: Instagram/Žanamari Perčić

Šljokičastu haljinu je iskombinirala sa upečatljivim srebrnim nakitom i srebrnom, svjetlucavom haljinom.

- Sjaji kao da svi gledaju. Nevjerojatna noć, nevjerojatan klub i nevjerojatni ljudi - napisala je kratko Žanamari, a pratitelji su pohvalili njen izgled u komentarima.

Foto: Instagram/Žanamari Perčić

Inače, Žanamari je nedavno objavila novu pjesmu 'To sam ja', a snimila je i video spot, u kojem je jahala konja. Žanamari je povodom premijere spota za novu pjesmu objasnila njeno značenje.

- Kad prođe previše vremena da ne napišem pjesmu osjetim da se u meni počne gomilati neka čudna i slojevita zbrka emocija koje se moraju posložiti. Baš kao što ponekad temeljito moraš posložiti ormare ili slike u mobitelu. U takvim momentima, poput erupcije vulkana, u mom životu se jednostavno mora dogoditi da iz mene izađe pjesma. Tako da je i 'To sam ja' svojevrsna erupcija dark strane mog viđenja ljubavi za koju još nisam naučila mora li biti toksična da bi bila prava, al evo čovjek uči dok je živ, pa možda jednom naučim i ja, ali do tad je najbitnije ostati svoja, snažna, neuhvatljiva za one koji te ne znaju pratiti, ponosna na sve verzije sebe pa čak i one koje ljudi osuđuju i ne razumiju - rekla je.

Foto: Instagram/Žanamari Perčić

- Od žena se očekuje previše žrtvovanja, ukalupljivanja te ako imalo iskaču iz stereotipa, bivaju na neki način kažnjavane. No kad si toliko ozdravila u svojoj glavi, jednostavno prihvatiš da ćeš u pričama onih koji ne mogu dokučiti tvoju razinu mentalnog napretka uvijek biti negativac, pa im jednostavno samo kažeš - Jesam, to sam ja! - bez prevelikih rasprava i opravdavanja i u sebi im poželiš da i oni ozdrave. Ova pjesma se jednostavno morala dogoditi te vas puštam da ostatak priče iskusite kroz slušanje pjesme i gledanje spota - dodala je.