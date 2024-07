Žanamari Perčić sa suprugom nastupila u Tučepima: 'Hvala vam svima na ljubavi večeras'

Prošlo ljeto krenula su šuškanja da brak pjevačice Žanamari Peričić, sa splitskim redateljem glazbenih spotova Marijem, nije u najsretnijoj fazi. Ranije je izbrisala fotografije sa suprugom na društvenim mrežama zbog kojih su i krenule glasine o razvodu. Te glasine pjevačica odbija komentirati, a da je njezin brak daleko od nekih problema, potvrdila je s nekoliko pjesama na društvenim mrežama.

Žanamari je zajedno sa suprugom nastupila u Tučepima.

Foto: Instagram

Pjevačica je pjevala strane hitove, a Mario ju je pratio na gitari. Bračni par je iz prvog reda podržala njihova kći Gabi.

Foto: Instagram

- Hvala vam svima na ljubavi večer - poručila je Žanamari.

Pjevačica se nedavno osvrnula na glasine o razvodu.

- Ja sam prestala komentirati općenito moj privatni život i mislim da će to doživotno tako biti. Što god da se desi, neću ga komentirati, tako da evo morat ćete me dočekivati ispred kuće da vidite tko ulazi i izlazi (ha, ha). Polagati nekome račune nema smisla, nit sam predsjednik, nit sam papa.. Ne smetaju me ti napisi, ja ništa ne komentiram, a to što drugi uzimaju moje storije i izvrću ih, to je dobro, rade mi engagement, tako da slobodno - rekla je za časopis Story.