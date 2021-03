Pjevačica Žanamari Perčić (39) pohvalila se pratiteljima na Instagramu novom golišavom fotkom.

Naime, Žanamari u najnovijoj objavi stoji na plaži u crnom bikiniju i kratkom šarenom ogrtaču.

Vrućom pozom, kojom ističe svoje savršeno tijelo sa zanosnim oblinama, oduševila je fanove.

- Nosim svoju kožu bez problema. Je' vam je to problem? - napisala je pjevačica u opisu čime je podsjetila na stihove iz pjesme I 'Wear My Skin' benda One Minute Silence.

Pratitelji su Žanamari poručili kako im to nije nikakav problem, a objava je do sada skupila više od osam tisuća lajkova.

Ljepota; Odlična fotka; Goriš; WOW!; Prekrasna; Tko god ima problem je lud. Ti budi ti; Savršena - pisali su joj fanovi u komentarima.