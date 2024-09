Zapalio je vreću na Fabijanovoj glavi u Supertalentu. Gledatelji: 'To je jezivo, ali svaka mu čast'

Miki Dark, mistični natjecatelj 'Supertalenta' iz Nizozemske izazvao je pažnju čim je stupio na pozornicu. Martina Tomčić je ubrzo pritisnula X kada je otkrio papir na kojem je pisalo 'Blah blah blah'. Međutim, žiri se uozbiljio kada je Miki Dark pozvao Fabijana Pavla Medvešeka na pozornicu te izveo nevjerojatnu točku s vatrom.

Foto: NOVA TV

- Vreća na glavi nije baš ugodna... U jednom sam trenutku samo osjetio jako puno topline - rekao je Fabijan Pavao Medvešek.

Maja Šuput: 'Ne bih ovo gledala ponovno'

- Ne znam… Ne osjećam se dobro, a volim vatru. Ja bih Vas trebala voljeti, ali Vas se bojim - rekla je Martina kandidatu.

Iako je Martina prvo udarila crveni gumb, svoj odgovor je prebacila u 'da'.

- Točka mi se nije svidjela. Malo je scary za moj ukus. Ne volim kada se ne osjećam dobro. Ja ovo ne bih gledala ponovno - rekla je Maja Šuput.

Točka se, kao i Maji, nije svidjela nekim gledateljima prve epizode nove sezone 'Supertalenta'.

Gledatelji 'Supertalenta' podijeljenog mišljenja

- Nedovoljno zanimljiv. Bilo je OK, ali to svatko može. Očekivao sam više jer je doslovno zapalio vreću od materijala namijenjenog za tu svrhu i to je to - napisao je jedan gledatelj.

Foto: NOVA TV

- Superantitalent show - dodala je druga gledateljica.

Foto: NOVA TV

Neki su kandidata prepoznali iz britanske verzije 'Supertalenta'.

- Vidjela odavno, sa Simonom je to napravio i kažem mužu 'daj zamisli da im Miki dođe i eto lika', muž me samo blijedo pogledao - rekla je gledateljica.

Druge je gledatelje ipak impresionirao.

'To što je radio je bilo opasno, ali ipak talent! Zapalio je tuđu glavu i ništa se nije dogodilo', 'Jezivo, ali svaka mu čast', pisali su gledatelji ispod snimke nastupa na YouTubeu.