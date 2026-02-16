Obavijesti

U POTPUNOSTI UNIŠTEN

Zapaljen auto Bake Praseta: Evo što je ostalo od luksuznog vozila vrijednog 500.000 eura

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zapaljen auto Bake Praseta: Evo što je ostalo od luksuznog vozila vrijednog 500.000 eura
Foto: Instagram/

Baka Prase se nakon svega oglasio na društvenim mrežama. Snimio je spaljeni automobil ispred zgrade te se, unatoč svemu, pokušao našaliti na račun incidenta

Skupocjeni auto u vlasništvu srpskog influencera Bake Praseta sinoć je zapaljen u beogradskom naselju Beograd na vodi. Luksuzno vozilo, čija se vrijednost procjenjuje na oko 500.000 eura, u potpunosti je uništeno u požaru.

Beograd: Izgorio automobil Bake Praseta od pola milijuna eura
Foto: M. M.
Beograd: Izgorio automobil Bake Praseta od pola milijuna eura
Foto: M. M.

Auto je izgorio gotovo do neprepoznatljivosti, stakla su popucala, unutrašnjost je potpuno uništena, a sjedala nagorjela.

Beograd: Izgorio automobil Bake Praseta od pola milijuna eura
Foto: M. M.
Beograd: Izgorio automobil Bake Praseta od pola milijuna eura
Foto: M. M.

Podsjetimo, Baka Prase se nakon svega oglasio na društvenim mrežama. Snimio je spaljeni automobil ispred zgrade te se, unatoč svemu, pokušao našaliti na račun incidenta.

Beograd: Izgorio automobil Bake Praseta od pola milijuna eura
Foto: M. M.

„Oglas za auto, Brabus 800 4x4. Prvi vlasnik, vozila ga baka do pijace. Godište 2022., malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, interijer custom rađen. Zainteresirani u DM“, rekao je kroz smijeh.

@bakaprase

Hitna prodaja 🙏

♬ original sound - bakaprase

