Zapaljen auto Bake Praseta: Evo što je ostalo od luksuznog vozila vrijednog 500.000 eura

Skupocjeni auto u vlasništvu srpskog influencera Bake Praseta sinoć je zapaljen u beogradskom naselju Beograd na vodi. Luksuzno vozilo, čija se vrijednost procjenjuje na oko 500.000 eura, u potpunosti je uništeno u požaru.

Foto: M. M.

Auto je izgorio gotovo do neprepoznatljivosti, stakla su popucala, unutrašnjost je potpuno uništena, a sjedala nagorjela.

Podsjetimo, Baka Prase se nakon svega oglasio na društvenim mrežama. Snimio je spaljeni automobil ispred zgrade te se, unatoč svemu, pokušao našaliti na račun incidenta.

„Oglas za auto, Brabus 800 4x4. Prvi vlasnik, vozila ga baka do pijace. Godište 2022., malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, interijer custom rađen. Zainteresirani u DM“, rekao je kroz smijeh.