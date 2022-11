Započela je druga polufinalna emisija showa 'Supertalent'

U drugoj polufinalnoj emisiji 'Supertalenta' novu koreografiju plesa na šipci predstavit će Mia Kuleš i Ivo Štrkljević. Među polufinalistima u drugoj epizodi naći će se šarmantan i zabavan multi-voicer Mario Zovko. Novi set trikova s loptom priprema 18-godišnji majstor u freestyle nogometu Nemanja Pejčić koji već nosi titulu prošlogodišnjeg balkanskog prvaka u ovoj sportskoj disciplini. Na veliku pozornicu vraća se plesni studio My Way, a svoju polufinalnu koreografiju predano uvježbavaju i članovi plesnog kluba Megablast koji su od svog audicijskog nastupa do sada svojoj kolekciji pridodali još nekoliko nagrada s natjecanja u breakdanceu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za vrhunsku atmosferu u studiju pobrinut će se nasmijane, vesele i energične članice grupe Chicas iz Slovenije koje su se već istaknule kao gospodarice dobre zabave, a novu pjesmu za polufinale marljivo priprema i mlada pjevačka nada Emma Uvalić. Od pjevača ćemo ove nedjelje vidjeti i nastup Kristijana Crnice koji je svojom posebnom energijom i jedinstvenim stilom pjevanja osvojio velike simpatije žirija.