Započela je druga polufinalna večer Eurosonga: Tko će se sve pridružiti Letovcima u finalu?

Večeras je na rasporedu druga polufinalna večer glazbenog spektakla zvanog Eurosong u Liverpoolu. Nastupit će 16 izvođača, a samo će njih 10 nastaviti svoj put u finalu. Oni s najviše glasova pridružit će se u finalu natjecanja našim predstavnicima - Letu 3.

Države koje nastupaju drugu večer su:

Danska - Reiley - Breaking My Heart

Armenija - Brunette - Future Lover

Rumunjska - Theodor Andrei - D.G.T. (Off And On)

Estonija - Alika - Bridges

Belgija - Gustaph - Because Of You

Cipar - Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

Island - Diljá - Power

Grčka - Victor Vernicos - What They Say

Poljska - Blanka - Solo

Slovenija - Joker Out - Carpe Diem

Gruzija - Iru - Echo

San Marino - Piqued Jacks - Like An Animal

Austrija - Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Albanija - Albina & Familja Kelmendi - Duje

Litva - Monika Linkytė - Stay

Australija - Voyager - Promise