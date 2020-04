Zaposlenicima McDonald'sa nude snimanja kućnih uradaka

Pornoindustrija brzo se prilagodila novonastaloj situaciju s korona virusom. Iako su mnogi mislili da će propasti i da pornozvijezde proživljavaju svoje najteže dane - prevarili su se.

Umjesto velikih filmskih setova, na kojima se okuplja brojna ekipa kamermana, tonaca, redatelja… nove sadržaje snimaju kod kuće i prenose ih preko društvenih mreža. Michael Stabile, glasnogovornik kompanije Kink.com za pornografiju, kaže da pornozvijezde ne uživaju pravo na bolovanje i ne dobivaju naknadu za nerad, pa rade čak i kad su bolesni, što bi u ovakvoj situaciji predstavljalo veliku opasnost.

- Posljednje što želite je situacija u kojoj je rizik razmjerno velik. A ljudi su zabrinuti zbog egzistencijalnih problema, plaćanja stanarine, računa, životnih troškova, pa upadaju u situacije kad pristaju snimati čak i kad to ne bi smjeli. No ovaj put to je puno rizičnije. Web stranice počele su dvostruko plaćati pornozvijezdama da bi ih zadržali u poslu. Tako su se mnogi traženi glumci okrenuli društvenim mrežama i aplikacijama poput Onlyfans i rade od kuće, proizvode solo sadržaje i zarađuju čak i sad kad su u izolaciji.

Alana Evans, predsjednica Ceha glumaca u filmovima za odrasle, rekla je da nije primijetila poseban pad u zaradi njezine industrije, primijenili su mnoge mjere opreza.

- Industrija za odrasle izvrsno posluje, a jako smo dobri i u provođenju mjera opreza, higijene, izolacije… Naravno, oslanjamo se i na liječničke preglede za seksualno prenosive bolesti na koje se i inače testiramo svakih 14 dana. Nama je borba protiv potencijalnih epidemija uobičajena stvar i dio života. Kao industrija, možda smo i bolje pripremljeni za ovu pandemiju od ostalih grana, pa možemo brzo djelovati, komentirala je pornoglumica Maitland Ward. Brianska pornozvijezda i redateljica filmova Vey Ashley rekla je:

- Seks-radnike, kao i sve radnike u bilo kojoj grani industrije, vjerojatno će pogoditi klima straha. Ali za razliku od većine zaposlenih, oni se ne mogu osloniti na državne subvencije kako bi mogli prevladati ovu krizu, jer u nekim zemljama njihov je rad i dalje kriminaliziran, pa su jedna od najranjivijih skupina u ovakvoj situaciji. No publike i dalje ima, dapače - sve ih je više i kod kuće nestrpljivo surfaju po internetu. Na forumu Reddita više od pola milijuna liječenih ovisnika o pornografiji ima svoj forum na kojem su se požalili:

- Ovo korona sranje me ubija. Ne virus nego karantena. Išao sam svaki dan u fitness centar, imao sam vrlo razvijen društveni život, ali sad sam samo kod kuće i nemam što raditi. Iako sam liječeni ovisnik o pornografiji, dobro mi je išlo, sad sam se vratio starom poroku - napisao je jedan. Drugi se javio iz Španjolske:

- Ukinuli su mi predavanja na fakultetu, radim od kuće i ne smijem izlaziti iz kuće. Ne znam dokad će sve to trajati. Sad sam cijele dane doma i povratak starom poroku bio je poput sanjkanja - samo sam se spustio nizbrdo. Gledam barem triput na dan porniće, a prije korone to je bilo jedanput, dvaput na tjedan.

Treba mi pomoć jer vidim da postaje sve gore - zavapio je. Treći je priznao da se čak devet puta mjesečno vraćao gledanju pornića. Samo je jedan priznao da je ustrajan u borbi protiv ovisnosti, ali je dodao da mu ide sve teže. Reddit je pokrenuo stranicu NoFap za one koji se žele riješiti ovisnosti o pornografiji za vrijeme korona virusa, no iskustva pokazuju da je korona samo produbila agoniju ovisnika. Istodobno pornozvijezde dobile su konkurenciju u amaterima.

Pornografska web stranica IsMyGirl cilja McDonald’sove radnike kojima je sad smanjena plaća zbog pandemije i nudi im priliku da zarade od kuće. Oglašavaju da plaćaju i do 100.000 dolara na godinu ako su spremni snimiti pornosadržaj od kuće.

Osnivač stranice Evan Seinfeld sad vrbuje zaposlenika McDonald’sa kojih je u Americi više od pola milijuna.

Od seksualnih pomagala u Hrvatskoj se najviše prodaju vibratori, dilda, analni stimulatori, lubrikanti i masturbatori. Ima i onih koji kupuju krave na napuhavanje sa strateški pozicioniranim rupama, pozlaćene vibratore i kalupe za izradu penisa.

