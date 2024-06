Zaprešić Boys znaju recept za sjajnu navijačku pjesmu: 'Ako nije pisana iz srca, ne valja...'

'Bijelo-crvena, polja Hrvatska na dresu sjete me da ja volim te', 'Najlakše je kad pitaju me, koliko i kako ja nju volim jako, samo jedna riječ bi bila to - neopisivo', 'Samo je jedno u mom životu vrijedno. Da pustim suzu s oka jer tebe volim ja', 'Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori', ori se na svakom stadionu, kafiću, trgu, ulici, parku i domu. Za to su zaslužni Zaprešić Boys, dečki koji znaju recept za sjajnu navijačku pjesmu.

Pisanje dobre navijačke pjesme koja će ''živjeti'' među narodom nije nimalo lak posao. Momci ističu da je to nemoguće ako niste dio navijačke ludnice.

Foto: PROMO

- Teško je napisati navijačku pjesmu. Isto kao što je teško napisati ljubavnu pjesmu ljudima koji nikad nisu bili zaljubljeni. Drugim riječima, nemoguće je napisati dobru pjesmu, ako niste živjeli taj navijački život, ako niste dio te navijačke subkulture i ako niste osjetili tu emociju. Ako je na silu i po zadanoj špranci, to uvijek ispada fejk. Ako nije iz srca, neće biti dobra - govore nam.

Zagreb: Pripreme za veliki doček hrvatske reprezentacije na Trgu bana Jelačića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

''Srce vatreno'' je duet s reperom Neredom, ''Samo je jedno'' pjevaju s Connectom, tu je i ''Neopisivo'', no njima je najdraža ''Igraj moja Hrvatska''.

- Najjača je. Obilježila je toliko predivnih trenutaka, od osvajanja srebra 2018. godine pa nadalje. Pjesma ima 42 milijuna pregleda - priznaju. Iako ih navijačke pjesme prate i kad Hrvatska nije na velikim natjecanjima, privatno ih ne slušaju.

Zaprešić Boysi | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

- Ne volimo na druženjima slušati naše pjesme. Radije slušamo druge - smiju se. Ono što definitivno neće nikad zaboraviti je doček ''vatrenih'' 2018. godine na Trgu bana Josipa Jelačića.

- Stajali smo 12 sati na 37 Celzijevih stupnjeva ispred 200 tisuća ljudi i pjevali u nedogled naš tada skroman repertoar, no navijačima je bilo još gore - pričaju nam. Pjevačica Franka Batelić je tad pratila tadašnjeg dečka, a sad supruga i oca svoje djece, Viktora i Gite, 'vatrenog' Vedrana Ćorluku. Njoj je svaka navijačka pjesma draga.

Rovinj: Gala Party i koncert i Andree Bocellija za posebne uzvanike | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Uf. 'Samo je jedno', 'Neopisivo'... Uz svaku me vežu emocije, sjećanja. Ipak kod nas u kući je 'Igraj moja Hrvatska' na 'repeatu' kad su tekme. To je Viktoru najdraža i zna ju napamet - ističe Franka. Franka je Vedrana bodrila u Moskvi 2018. godine. Ćorluki je to bilo posljednje prvenstvo. Nogometaš se tad umirovio pa nastavio raditi kao pomoćni trener izbornika reprezentacije, Zlatka Dalića.

Foto: Instagram

- Ta euforija je neobjašnjiva. Kao da cijeli svijet staje i samo taj trenutak tamo, samo ta sreća, zajedništvo, pjesma, zanos postoje. Najteže se vratiti u stvarni život nakon toga - zaključila je Franka.