Zapušteni Houdek: 'Nakon ove karantene idem se prvo ošišati'

Poslušajte savjet ovog divnog čovjeka i shvatite ga ozbiljno koliko god to bilo teško 🙏🏻🙈 “I ti isto, kaj, kam’ ideš van? OSTANI DOMA!” 💗 A kaj bu’te vi prvo napravili kad prođe ova KORONTENA? Pišite mi i nikud’ van! 😷 #ostanidoma #korontena @koronavirus.sluzbeni @vlada__rh

A post shared by JACQUES HOUDEK (@jacques_houdek) on Apr 3, 2020 at 3:03am PDT