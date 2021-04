Talijanska diva Monica Bellucci (56) koja godinama glasi kao jedna od najljepših žena svijeta, posljednjih dana promijenila je izgled i postala potpuno neprepoznatljiva.

Naime, fotografi su ju uspjeli uhvatiti na snimanju filma u Italiji. Monica je imala sijedu kosu i golemi šešir na glavi.

Razlog promjeni je snimanje filma 'La Befana comes at night 2' u kojoj Monica glumi vješticu Dolores. Sudeći po fotkama, zanosna glumica cijelo vrijeme je dobro raspoložena i nova uloga joj godi. No, mnogi ju nisu prepoznali na ulicama Rima zbog sijede perike.

Monica je poznata po tome da glumi zavodnice u filmovima, ali ovaj put se odlučila na drugačiju ulogu čija je radnja smještena u 18. stoljeću.

Podsjetimo, Bellucci je najuspješnije filmove snimila početkom 2000-ih, a ulogu u djelu 'Malena' filmski kritičari i danas opisuju kao jednu od najsenzualnijih prikaza žena u povijesti kinematografije.