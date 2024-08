Zar, stvarno?! Bianca krenula u nabavku namirnica u tangicama

Kontroverzna supruga repera Kanyea Westa, Bianca Censori, ponovno je šokirala svojom modnom kombinacijom. Obukla je prozirnu kratku haljinu boje kože i tange. Crnom kopčom podigla je kosu, a svoju kombinaciju upotpunila je crnim štiklama. Tako obučena krenula je u shopping na Beverly Hillsu, ali bez supruga repera, navodi Daily Mail.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Bianca Censori enjoys a solo shopping trip in a sheer-nude ensemble! | Foto: RMLA, GOME

Nedavno je tako Bianca bila s Westom i njegovom kćerkom North koju je dobio u braku s svjetskom mega zvijezdom Kim Kardashian. Otišli su u kino kako bi pogledali novi nastavak filma 'Deadpool & Wolverine'.

Kasnije se podružila i s ostatkom djece.

Kim i Kanye imaju četvero djece - North, Saint, Chicago i Psalm. Iako je Bianca bila 'pristojnije' obučena tada nego inače, ipak je ostala vjerna svom trendu nenošenja hlača.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Bianca Censori Holds Step Daughter, North West, close while they enjoy family movie day with Kanye West seeing R rated film "Deadpool & Wolverine" | Foto: SPOT, GOME, LESE

Ovakve modne kombinacije nisu drage Kim Kardashian koja je ranije već tražila bivšeg supruga da ne odijeva Biancu provokativno dok je u društvu njihove djece, ali čini se da reperu to ne predstavlja problem.

Također, Bianca bi se mogla suočiti i sa zatvorskom ili novčanom kaznom jer se prema kaznenom zakonu Kalifornije izlaganje gologa tijela na javnom mjestu može proglasiti zločinom.

Daily Mail navodi kako bi u slučaju provokativne Biance to moglo rezultirati maksimalnom kaznom, odnosno šest mjeseci zatvora, novčanom kaznom do 1000 dolara i oznakom seksualnog prijestupnika na najmanje 10 godina.

