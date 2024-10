Zara nam otkrila što muči zeleni tim i koji joj je plan: Dobila sam priliku raditi kod Marija Mihelja

Kandidati 'MasterChefa' pripremaju se za novi izazov, no Zara Bajlo nije među njima. Mlada Zadranka posljednja je ispala iz ovog kulinarskog showa. Zeleni tim u kojem je bila završio je zadnji u timskom izazovu, zbog čega su otišli u vrlo napete nominacije. U stres testu je trebala, zajedno s Morisom i Ljiljanom, rekreirati jelo, no Zara je dobila najmanji broj bodova zbog čega je i ispala.

- Kada sam ispala iz 'MasterChefa' osjećaji su bili uistinu pomiješani. U jednu ruku bilo mi je užasno teško jer ostavljam iza sebe neke divne ljude, zato što više neću imati priliku ovdje učiti i kuhati. No s druge strane, bilo mi je olakšanje jer zbog privatnih razloga bilo mi je lakše izaći u tom trenutku - priča nam Zara i dodaje kako joj je najviše žao što nije pokazala svoj maksimum.

Foto: Nova TV

'Ne sumnjam u Ljiljanu, ali je to bio prevelik zalogaj'

- U početku sam se pomalo izgubila i automatski je bilo znatno teže graditi sve što je slijedilo. Ipak sam do ovog natjecanja kuhala samo u svoja četiri zida i svojoj maloj oazi. Bilo je teško adaptirati se na potpuno nove uvjete i doći među već iskusne ljude - objasnila nam je.

Već je u timskom izazovu među 'zelenima' vladao kaos, a on se prelio i na nominacije. Zara nam kaže kako je pravedno što nisu svi nominirani na kraju završili u stres testu, već samo oni koji su imali najveći broj glasova. Mnogi su tada za loše odrađen izazov krivili Ljiljanu koja je odabrana za cheficu tada, ali ne i Zara.

Foto: Nova Tv

- Mislim da bi situacija bila znatno drugačija da je netko drugi bio chef timskog izazova - otkriva nam Zara te dodaje kako ne sumnja u Ljiljanu i njezine sposobnosti, već smatra kako joj je to bio 'prevelik izazov'.

- Dva i pol sata stajanja na nogama, ženi u toj životnoj fazi mislim da je teže izdržati nego nekom mlađem. Također mislim da u nabavci nije bila ravnopravna s Eni i Ganom te da s obzirom na okolnosti, gledano sada s odmakom, uopće nije loše obavila svoj zadatak. Iz tog razloga je nisam ni nominirala jer mislim da nije bila kriva već da se tu radilo o nesretnom spletu okolnosti, a i dobar dio tog bio joj je nametnut od strane tima - kaže.

Što je problem zelenog tima u 'MasterChefu'?

Iako Ljiljanu nije nominirala, nekima nije baš najbolje sjelo što se na Zarinom papiriću našlo Elvino ime.

- Što se tiče Elve, definitivno stojim pri svojim riječima kada sam je birala za sous-chefa, a to je da je Elva jedna snažna, borbena žena s puno znanja. Nažalost, naši karakteri su potpuno drugačiji zbog čega smo znale nas dvije imati nesuglasice, ali na kraju dana opet zajedno sjele na balkon, ispričale se, podijelile svoje boli i muke, stvari koje nas tište, kao i lijepe trenutke. Neupitno je da je žena dala i krv i znoj i suze za tim, no moja nominacija nje nije bila isključivo na temelju zadnjeg timskog izazova te smatram da sam tim možda i pogriješila - objašnjava Zara.

Foto: Nova Tv

Njezin favorit za chefa u tom izazovu bio je Sergio jer, kako kaže, smatra da ima puno znanja i mirnoću koja treba ekipi.

- Realan je i vodi ga isključivo kuhanje, smatram da bi se jako dobro snašao u toj ulozi. Sama sam se već okušala u toj ulozi, jedno lijepo iskustvo, no mislim da još uvijek nisam na toj razini znanja da bih mogla nositi ponovno tu odgovornost - rekla je.

Iako je chef jako bitna uloga, žiri je prilikom ocjenjivanja jela primijetio kako nije samo problem u vodstvu, već da cijeli zeleni tim ne funkcionira kako bi trebao. Zara kaže kako problem loše komunikacije zelenog tima leži u 'nedostatku razumijevanja i prihvaćanja'.

- Nažalost, nismo imali sluha jedni za druge, nismo prihvatili naše različitosti i stalno smo tražili nedostatke jedni drugima, umjesto da smo ih prihvatili i pokušali izvući maksimum. I sama snosim dio te odgovornosti, kao i svaki član tima - ispričala je.

'Moris? Na njega se morate naviknuti'

Njezin kolega iz tima, Moris, također je s njome i Ljiljanom bio u stres testu, a na prvom timskom izazovu između njega i Zare su izbile i neke nesuglasice zbog količine zadataka koje joj je dao.

- Eh, taj naš Moris. Jedna nadasve zanimljiva i živopisna osoba. Ne možete ga voljeti, ali ga ne možete ni ne voljeti. To je osoba na koju se morate naviknuti i prihvatiti ga. Često nešto kaže potpuno nepromišljeno i brzopleto, a da to možda i ne misli tako, smatram da je i njegova izjava o ženama i snažnoj muškoj ruci bila upravo jedna od tih ishitrenih izjava - kaže Zara.

Foto: RTL

Tijekom 'MasterChefa' je stekla i brojna prijateljstva. Kako nam kaže, s vremenom su svi u kući postali jedna velika obitelj jer dijele zajednički prostor 24 sata dnevno.

- Zajedno plačete, zajedno se smijete, kuhate, jedete, spavate, posebna je to veza koja se stvori. Ponekad je tu bilo i nesuglasica, ali kao i u svakoj obitelji bez toga se ne može, sve je nekako lažno. Iz vile mogu izdvojiti moje Bičve, mali krug velikih ljudi, koji definitivno imaju posebno mjesto u mom srcu. Osim njih izdvojila bih Anamariju, Eni, Ivu, gospođu Doris i moju tetu Mariju - kaže Zara, a na pitanje koga bi rado vidjela s 'MasterChef' kipićem, kaže: 'Teško mi je izdvojiti pobjednika, nadam se da će to biti netko iz ekipe Bičve, no svakako osim njih imamo tu i Tina, našeg malog genijalca koji zaslužuje tu titulu, kao i Ivu, ženu zmaj, plemenitu, mirnu i staloženu osobu s puno znanja'.

'Dobila sam priliku raditi u restoranu kod Marija Mihelja'

A što će Zara dalje? Jedan dio njezinih planova vezan je uz restrikcije kojih se sama drži. Naime, ova mlada Zadranka je celijakičar, intolerantna je na gluten te zbog zdravstvenih razloga ne smije konzumira pšenicu, raž i ječam. Pa iako neka jela nije mogla probati u natjecanju, smatra kako to ne bi trebalo utjecati na kvalitetu kuhanja jer, kao što i sama napominje, bilo je izazova u kojima kandidati nisu smjeli probati hranu koju kuhaju.

- Kuhanje je ljubav, kuhanje je osjećaj, mislim da puno toga možemo baš ako nas vodi taj osjećaj. Također, Bogu hvala, danas postoje brojne zamjene za gluten s kojima se može kuhati - kaže. A zbog toga bi jednog dana voljela imati svoj restoran u kojem će posluživati samo bezglutenska jela. Ipak, prije toga je čekaju još neke stepenice u karijeri.

Foto: Nova TV

- Za početak mi je prioritet završiti faks, a uz to sam dobila i priliku raditi u restoranu El Toro kod chefa Marija Mihelja koju ću objeručke prihvatiti i pokušati pokazati sve ono što nisam u natjecanju... No, kako kažu, polako se Božja kola voze, tako da idemo korak po korak - zaključila je.

Sead i Irma: 'Nakon MasterChefa smo nastavili kuhati'

Prije Zare, 'MasterChef' su u tjednu parova napustili Sead Bojić i Irma Handžić Veledar. Za neke kandidate bio je to stresan tjedan jer su greške jednog utjecale i na sudbinu njihovog partnera. No Sead i Irma nam kažu kako su dali sve od sebe i borili se do samog kraja zajedno te da ne smatraju da ih je druga polovica koštala ostanka u natjecanju.

Foto: Nova TV

- Bilo mi je teško jer ma koliko bili svjesni da u timu nema krivnje, uvijek se osjećaš da si mogao još doprinijeti - ispričala nam je Irma, dok je Sead poručio da je, kada su se emocije slegnule, bio zahvalan na prilici i svemu što je stekao u showu.

On, priča nam, će dalje nastaviti samo 'još jače'.

- Nadam se da ću ubrzo biti u prilici da sa svojim kreacijama zadovoljim ljude i ostvarim svoj san. Jer kuhinja je moj život - kaže. I Irma planira nastaviti kuhati i učiti.

Foto: Nova Tv

- Ako ništa, jer ja uživam u dobrom zalogaju. Vraćam se naravno svojim tortama i kolačima i ako Bog da, proširit ću taj posao malo - objašnjava nam. Obzirom da živi u SAD-u s obitelji, pitamo je planira li se prijaviti na neki slični show tamo.

Foto: Nova Tv

- Mislim da je moje pojavljivanje u javnosti završilo. Nisam baš prijatelj s kamerama i onime kako te predstave površno, ali nikad se ne zna - zaključila je.