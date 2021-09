Započela je nova sezona popularnog televizijskog showa 'Supertalent', a s njom i prvi problemi na pozornici.

U prvoj emisiji među kandidatima su se posebno istaknuli Bianca i Roman. Njihove izjave prije i nakon nastupa uspjele su nadmašiti sve ono što su pokazali pred malim ekraima.

Naime, žiriju se čak ni njihovo predstavljanje prije izvedbe nije nimalo svidjelo. Prvi crveni iks, od strane operne pjevačice Martine Tomčić, zaradili su prije samog početka nastupa.

Martini se nije svidjelo što je dva puta morala pitati zašto su došli u emisiju i kako će im se predstaviti, a Roman joj je na to odgovorio da je došao raditi. Već tada su se počele osjećati tenzije između kandidata i žirija. Maja ih je, da smiri situaciju, ljubazno zamolila da krenu s nastupom. Roman je pjevao pjesmu Franka Sinatre 'My way' dok ga je Bianca pratila na violini.

Tijekom izvođenja skladbe dobili su još tri iksa od ostatka žirija, no to supružnike nije omelo. Njihov nastup morala je zaustaviti produkcija, a zbog toga je na kraju izbio sukob. Roman je prvo napao Maju Šuput, koja mu je rekla da ne pjeva dovoljno dobro da bi prošao dalje, a u istom tonu nastavila je i supruga Bianca.

- Vi ste došli pokazati talent, mi smo žiri, ocjenjujemo kako ocjenjujemo, ja se u ime svih kolega zahvaljujem na dolasku - rekla je Tomčić.