Žarko Radić: Nisam baš škrtica, volim dobru ribu i dobra vina

Svjestan sam da se novcem najbitnije stvari ne mogu kupiti, ali znam da je u svim teškoćama koje te snađu ipak malo lakše ako imaš novca, ispričao je glumac...

<p>U travnju je proslavio 70. rođendan, ali njegov fizički izgled i dalje ne otkriva njegove godine. Od ponedjeljka do četvrtka TV publika može gledati<strong> Žarka Radića </strong>na RTL-u u novoj humorističnoj seriji 'Blago nama', što je i bio povod za razgovor s glumcem.</p><p>- U seriji igram Dragu Špehara, umirovljenog šefa skladišta, koji živi s dvije kćeri, dva unuka koja beskrajno voli i dva zeta koja ga užasno nerviraju. Jedan zet je bolesno ambiciozan, bavi se politikom i pokušava se dokopati Bruxellesa, drugi je neznalica i ne radi ništa. Drago se osjeća pozvanim da rješava sve nastale obiteljske probleme, pa često iz dobre namjere situaciju u kući dodatno zakomplicira - opisao nam je svoj lik.</p><p><strong>S redateljem Goranom Rukavinom i scenaristima Mirnom Miličić i Vladom Bulićem već ste radili. Zašto volite raditi s njima?</strong></p><p>S Goranom, Mirnom i Vladom radio sam nekoliko velikih i zanimljivih projekata: ‘Loza’, ‘Kud puklo da puklo’, ‘Na granici’ i sada ‘Blago nama’. Kad god me pozovu, uvijek se razveselim jer su izuzetan tim. Nadareni su majstori svog zanata, duhoviti, pametni, kritični i samokritični te do krajnjih granica posvećeni poslu.</p><p><strong>Imali ste samo 24 godine kad ste postali zvijezda u bivšoj državi. Kako vam je bilo nositi se s tom slavom i zašto ona može biti opasna za mladog čovjeka?</strong></p><p>Smatram da su ‘zvijezda’ i ‘slava’ prejaki izrazi. Ja sam stjecajem okolnosti dobio ulogu u seriji koju su svi gledali. Nisam imao dovoljno iskustva za tako velik zadatak, ali gledateljima su se i serija i Jastreb, kojeg sam igrao, svidjeli i urezali u pamćenje tako da me i dan-danas, u prolazu, ponekad tako nazovu. Povjerovati da je to slava i da si zbog toga zvijezda je dobar recept da se brzo ugasiš.</p><p><strong>Rekli ste jednom da ste za seriju 'Kapelski kresovi' dobili ozbiljan novac od kojeg ste uštedjeli za stan. Danas je to mnogima gotovo nezamislivo. Kakav je vaš odnos prema novcu - jeste li hedonist i volite li potrošiti za gušte i koje najviše?</strong></p><p>Mislim da sam rekao da su tad honorari bili veći i da sam od tog honorara mogao kupiti manji stan. Moj odnos prema novcu? Sigurno nisam škrtica, ali se ne volim razbacivati. Svjestan sam da se novcem najbitnije stvari ne mogu kupiti, ali znam da je u svim teškoćama koje te snađu ipak malo lakše ako imaš novca. Hedonist? Volim dobru ribu i dobra vina.</p><p><strong>U mirovini ste, ali još volite raditi. Kako se odmarate nakon napornih snimanja serija - poznato je da ovakve produkcije iziskuju iznimne fizičke i psihičke napore?</strong></p><p>Split, u kojem sam ponovno stalno nastanjen od 2011., idealno je mjesto za odmor. Sunce i more, prekrasne plaže, duge šetnje, druženje s prijateljima i rodbinom, poneka knjiga...</p><p><strong>Rekli ste da ste brali masline i da vam je to napunilo baterije. Kakvo vam je ulje ove godine? Jeste li zadovoljni i što radite s tolikim uljem - dijelite li ga prijateljima?</strong></p><p>Na imanju u Lokvi Rogoznici kraj Omiša, koje smo nas tri brata naslijedila, imamo, između ostalog, i tridesetak starijih maslina i dvadesetak mladih koje još nisu počele davati plodove.</p><p>Ove godine imamo svega 30 posto prošlogodišnjeg uroda. Ulje je odlično, ali ga ima malo, tako da će ga samo bliski prijatelji imati priliku probati.</p><p><strong>Kažete da ste u dobroj fizičkoj kondiciji zbog zdrave prehrane. Što volite jesti? Kuhate li i koji su vam specijaliteti?</strong></p><p>Volim jesti sve, ali mi najviše prija mediteranska prehrana. Puno raznoraznog povrća i ribe, koju pripremam u svim varijantama, pržena, pečena, kuhana, brudeti.... Sad ide period girica i raštana, obožavam tu kombinaciju. Osim ribe rado pripremam teletinu ili janjetinu s graškom, šnicle u saftu, ponekad dalmatinsku pašticadu, tatarski biftek....</p><p><strong>Umrla je vaša kolegica Vera Zima. Jeste li je poznavali?</strong></p><p>S gospođom Verom Zimom, nažalost, nisam imao prilike snimati, ali smo nekoliko puta bili u istom društvu. Uvijek je bila pozitivna, otvorena i dobro raspoložena. Često sam je gledao, bila je izvrsna glumica.</p><p><strong>Svojedobno ste bili ravnatelj Drame u splitskom HNK. Što je teže - biti kazališni glumac ili ravnatelj?</strong></p><p>Bio sam ravnatelj drame i u HNK Rijeka. Nisam baš sretan kada se prisjetim tog perioda. Teško je surađivati s nekim glumcima jer misle da im pripada više nego što zaslužuju. Vjerojatno je tako i u drugim djelatnostima. Neusporedivo je veći užitak baviti se glumom.</p><p><strong>Pasionirani ste igrač preferansa i remija, a u slobodno vrijeme volite čitati i gledati filmove. Što trenutačno čitate i što ste dobro pogledali od filmova ili serija i što biste preporučili?</strong></p><p>Volim kartati spomenute igre, ali ne igram u ovoj situaciji jer se maksimalno pokušavam pridržavati propisanih mjera. Upravo sam završio s čitanjem ‘Put samoovisnosti’ Jorgea Bucaya i započeo njegovu knjigu ‘20 koraka prema naprijed’. Zbog korone ne idem u kino pa na televiziji naletim na neki dobar film. Posljednji koji mi se zaista svidio je ‘Tri plakata izvan grada’.</p>