Zaručen brat vojvotkinje Kate Middleton: 'Otkrili smo tajnu...'

Brat vojvotkinje Kate Middleton, James (32) nedavno se na društvenim mrežama pohvalio kako se zaručio s dugogodišnjom djevojkom Alizee Thevenet (29). Par je sretnu vijest podijelio na Instagramu sa svojim obožavateljima i prijateljima.

- Rekla je DA! Naša tajna je otkrivena, ali ne možemo biti sretniji što je možemo podijeliti - napisao je James ispod fotografije sretno zaljubljenog para. Uskoro su im čestitali brojni obožavatelji te su primijetili kako dragi kamen podsjeća na onaj koji nosi i sama vojvotkinja, odnosno koji je pripadao princezi Diani.

James je u vezi s financijskom analitičarkom otprilike godinu dana, a jednom prilikom je otkrio kako se u jednom periodu života borio s teškom depresijom.

- Tijekom dana bih se povukao i otišao na posao, a onda sam buljio u ekran računala sa staklenim očima spreman da radno vrijeme privedem kraju kako bih se ponovno mogao vratiti kući. Toliko sam se osjećao inertno da nisam mogao odgovoriti na najjednostavniju poruku pa nisam ni pokušavao odgovarati na mailove. Nisam mogao komunicirati čak ni s onima koje najviše volim – svojom obitelji i prijateljima - izjavio je James tad te dodao kako 'nije riječ o tuzi već o bolesti koju bi nazvao rakom uma'.

James je posebno vezan za svojih petero pasa - Ellu, Zulu, Inku, Lunu i Mabel, za koje tvrdi da su ga izvukli l

- Jednoga dana sam odlučio uzeti pse, sjesti u auto i nikome reći kamo sam krenuo. Put me rada doveo do divljih dijelova Lake Dustricta koje sam volio posjećivati kao dijete. Tamo sam znao satima šetati, što me izvuklo iz tog stanja - objasnio je.

