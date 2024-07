Zaručila se Adele: Rekla je 'da' moćnom košarkaškom agentu

Pop zvijezda Adele (36) mogla bi uskoro stati pred oltar! Kako javlja Daily Mail, zaprosio ju je Rich Paul (42), košarkaški agent koji se smatra jednim od najbogatijih. Iako su neki obožavatelji mislili da je par već u braku, on je pred pjevačicu kleknuo u četvrtak u njezinom rodnom Tottenhamu, a potom su fanovi u jednom izlasku uočili prsten na njezinoj ruci.

- Rich je planirao da prosidba bude u njezinom rodnom gradu te joj je poklonio nevjerojatan dijamantni prsten od četiri karata - rekao je izvor, prenosi Daily Mail, a vjenčanje bi moglo biti već sljedeće godine.

Adele je sretnu vijest brzo podijelila sa svojim prijateljima i obitelji.

Pričalo se da su se Adele i Rich vjenčali prošle godine i navodno potvrdili vezu u humorističkoj emisiji njezina najboljeg prijatelja Alana Carra u Los Angelesu. Alan je pitao publiku je li se netko nedavno oženio, a Adele je viknula: 'Jesam'.

- Sve je dobro. Ona je izvrsna za mene. Mi smo izvrsni jedno za drugo - komentirao je ranije Rich.

Mnogi su ranije opazili da Adele već nosi dijamantni prsten godinu dana, ali ona je demantirala i priznala da voli vrhunski nakit.

*EXCLUSIVE* A makeup-free Adele grabs dinner with Rich Paul at Avra! - ** WEB MUST CALL FOR PRICING ** | Foto: PEMA, JORA