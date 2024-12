Zaručile se zvijezde 'Kumova'! Ecija Ojdanić za 24sata: Svom TV sinu i snahi želim svu sreću

Zvijezda serije 'Kumovi' Jagoda Kumrić zaručila se za kolegu i partnera Konstantina Haaga! Sretnu vijest podijelila je u ponedjeljak na društvenim mrežama, na kojima je pokazala raskošni prsten sa zelenim kamenom. Sudeći prema snimci, par se zaručio još krajem srpnja u bajkovitom austrijskom gradiću Laxenburgu, a detalje prosidbe ipak su odlučili zadržati za sebe.

- Hvala na čestitkama, ali ne bih razgovarala o zarukama - rekla nam je kratko Kumrić.

I mnogi obožavatelji te kolege sa seta, poput Bojane Gregorić Vejzović i Ecije Ojdanić, čestitali su paru na zarukama.

- Mojoj sreći nema kraja. Oni su krasni i želim im svu sreću ovoga svijeta - poručila nam je veselo Ojdanić.

Split: Glumica Ecija Ojdanić | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Pozivnicu za vjenčanje i svadbu, kaže, još nije dobila.

- Nisu me zvali na vjenčanje, još je to sve friško. Neka oni budu sretni, lako ćemo za vjenčanje - rekla je Ojdanić.

Jagoda i Konstantin skladan par glume i u seriji 'Kumovi', a o svojoj ljubavi rijetko govore.

- Ne pričam o privatnom životu jer smatram da je to privatna stvar. Što se tiče medija, volim se koncentrirati na posao i glumu, ali ne volim pričati o privatnim stvarima. Rekla bih ti ovako off the record bez problema, ali za medije jednostavno ne - objasnila je Kumrić ranije za Story.

Foto: NOVA TV

Iako su Jagoda i Konstantin bili kolege, njihova ljubav nije počela na snimanju. Zbližili su se na studiju glume na Umjetničkoj akademiji u Splitu, gdje su bili u istoj klasi. Na početku su bili samo dobri prijatelji, a kad je glumica prekinula s ocem kćeri Nastasje, prijateljstvo je ubrzo preraslo u ljubav.

- Jako me promijenilo majčinstvo, negdje me 'utoplilo', postala sam puno tolerantnija. Ja sam prije bila dosta isključiva, ono, nešto me zezneš i ajde ćao, ali sad je drugačije. To je jedna vrsta ljubavi koju dotad nisam upoznala, a dobila sam je baš kroz majčinstvo - priznala je ranije Splićanka.

Otkrila je i kako ju je kći naučila 'strpljenju, nesebičnosti te joj ukazala na važnost malenih svakodnevnih trenutaka'.

- Nastasja je, kako mi se trenutno čini, u potpunosti naslijedila moj karakter. Ona je potpuno svoja i zna što hoće, ali i dosta tvrdoglava. To je dobro za njenu budućnost, ali izazov za mene - rekla je kroz smijeh prije dvije godine za Tportal.

Kumrić mnogi znaju i iz serije 'Larin izbor', u kojoj je utjelovila Nikol Zlatar.

- Kad sam dobila ulogu u ‘Larinu izboru’, imala sam tek 18 godina i samo san da ću postati glumica. Za mene je to tada bio golemi skok i promijenio mi se život za 180 stupnjeva u samo nekoliko mjeseci. Došla sam mlada i neiskusna među već uigrane i renomirane glumce i to mi je bio izazov. Svaki dan se dogodilo nešto novo, nešto uzbudljivo. Sad kad se sjetim tog perioda, shvaćam da je za jednu mladu osobu to zapravo zahtjevno i da je velika stvar biti ubačen u svijet odraslih, poslovnih ljudi. Ali imala sam sreću s kolegama i prijateljima koje sam tamo upoznala i koji su me kroz taj put vodili - ispričala je ranije.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL