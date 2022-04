Zaručili se J. Lo i Ben Affleck: Na ruci joj zasjao veliki dijamant

Moram s vama podijeliti nešto jako uzbudljivo, meni jako važnu priču, rekla je Jennifer Lopez (52) pratiteljima. S obzirom na to da je na službenom Twitter profilu dodala emotikon prstena pored nadimka J. Lo, svima je bilo jasno o čemu se radi. Ben Affleck (49) je zaprosio svoju djevojku.

Par je obnovio romansu prošle godine, a sada su zaručeni, potvrdio je to i izvor blizak dvojcu za People. J. Lo je podijelila vijesti na svojoj stranici On the JLo samo nekoliko dana nakon što su u javnost izašle fotografije kako nosi zaručnički prsten na ruci.

Radi se o velikom zelenom dijamantu, a fotografiju prstena podijelila je njezina sestra na društvenim mrežama.

Dvojac je prije 18 godina bio zaručen, ali su zbog velikog pritiska javnosti ipak prekinuli vezu.

- Sada smo stariji, pametniji, imamo više iskustva, u drukčijim smo pozicijama u životu, i imamo djecu pa moramo biti vrlo svjesni tih stvari - rekla je J. Lo. S bivšim suprugom Marcom Anthonyjem (53) ima 14-godišnje blizance Emmu i Maxa, a Ben s bivšom Jennifer Garner (49) ima troje djece: Violet (16), Seraphinu (13) i Samuela (10).

