Zaručnik vara Jennifer Lopez? 'Jadna, nemaš pojma tko je on'

Tek što se pjevačica i glumica Jennifer Lopez (49) zaručila s igračem bejzbola Alexom Rodriguezom (43), procurile su informacije o navodnoj prevari. Bivši igrač bejzbola Jose Canseco (54) objavio je na svom Twitteru da njegov nekadašnji kolega Rodriguez vara J.Lo i to s Joseovom bivšom suprugom Jessicom Canseco (46).

Foto: Gimini/Press Association/PIXSELL

- Jadna Jennifer, gledam ju i ona ne zna da je Alex vara s mojom bivšom suprugom. Ona nema pojma tko je on zapravo - napisao je Canseco.

Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL

Jose se s bivšom suprugom Jessicom vjenčao 1996., ali brak je izdržao svega tri godine. Prije rastave, bivši igrač bejzbola zaradio je optužbe za obiteljsko nasilje, a sada je svoje spoznaje o aferi bivše supruge i Rodrigueza odlučio podijeliti s javnosti.

Foto: Instagram

Alex Rodriguez stop being a piece of shit stop cheating on Jennifer Lopez