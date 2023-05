Zašto William ne podnosi brata? Harry je jednom izjavio: Djeca su mu rođena da budu rezerve

Nakon što je u subotu okrunjen novi kralj Charles III. (74) i njegova Camilla (75), odbjegli sin, princ Harry (38) ubrzo je nakon svečanog događaja odletio kući svojoj Meghan Markle (41) i djeci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nije ostalo nezamijećeno ni kako se njegov brat, princ William (40) prema njemu odnosio na važnoj krunidbi. Braća si nisu niti uputila pogled, premda je Harry gledao u Williama, ali ga je on ignorirao.

Nekad su bili kao prst i nokat i na svakom ih se slavlju moglo vidjeti zajedno, a nakon što je Harry odlučio napustiti kraljevsku obitelj i preseliti se u SAD, njegov stariji brat kao da je postao 'hladniji'.

Foto: POOL

Inače, princ Harry podignuo je veliku prašinu svojom biografijom 'Spare' i nitko nije bio pošteđen, pa ni njegovi nećaci koje je također spomenuo u knjizi na ne baš lijep način.

Foto: Peter Jordan/NEWS SYNDICATION

Izjavio je kako je on rođen samo da bi bio rezerva svome bratu, odnosno da mu donira organe u slučaju smrti.

Kad je princeza Diana rodila Harryja, Charles je navodno rekao da je 'njegov posao gotovo, te da mu je rodila 'i nasljednika i rezervu'. Harry je također spomenuo da je odrastao sa spoznajom da je manje važan od Williama.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Zbog svega se Harry navodno obratio Williamu i izrazio zabrinutost za, kako kaže, 'preostale rezerve', misleći na Charlotte (8) i Louisa (5). Na to je William svom bratu jasno dao do znanja da 'djeca nisu njegova odgovornost'.

Foto: POOL

- Iako smo William i ja razgovarali o tome jednom ili dvaput, a on mi je jasno dao do znanja da njegova djeca nisu moja odgovornost, i dalje osjećam odgovornost da kažem što mislim - poručio je jednom prilikom Harry za britanski The Telegraph.

- Od njegovo troje djece barem će jedno završiti kao ja, kao rezerva. I to boli, to me brine - istaknuo je tada.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Podsjetimo, Williamov najstariji sin, princ George (9), drugi je u redu za prijestolje iza svog oca, dok su njegova mlađa sestra i brat, princeza Charlotte i princ Louis treći i četvrti.

Foto: POOL

Najčitaniji članci