Zatvara se kultni 'Pločnik': 'Žele nas ciljano i planirano izbaciti'

Zatvorio se Pločnik, kultno mjesto zagrebačke scene, u kojem su se održavali koncerti i kvizovi, izložbe i filmskih večeri, javlja RTL. U sedam godina su stvorili ime i postali 'the place' ljubitelja kulture, ali onda je u zgradi, stanove za najam kupila susjeda koja ih je odlučila zatvoriti, kažu u klubu.

- Nekim od naših zaposlenih, ljudima koji rade u Pločniku je rekla da mi imamo vrlo atraktivan prostor što je nama naravno logično došlo do nekog zaključka da nas se ciljano i planirano želi izbaciti odavde - prepričava osnivač Pločnika, Vedran Meniga.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kako je rekao za RTL, problema nisu imali sa susjedima sve dok nije došla investitorica. Tada su počele anonimne prijave na buku, a kad su radili bez glazbe i onda su im stizale prijave.

Sličnu priču ima i klub Alcatraz, koji radi već 30 godina. Kad se doselila nova stanarka, krenule su prijave policiji.

- Ja vas pitam da li bi mi trebali zatvoriti noćni klub zato što se netko doselio pored nas i želi ptice, patkice i tišinu, došao je u centar. I pored noćnog kluba - rekao je vlasnik kluba Alcatraz, Ivan Milinković.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Klub Pločnik, iako ima punu podršku grada, nažalost se zatvara.

Poznata glazbenica Mirela Priselac Remi kaže da joj je posebno žao zbog Pločnika koji je bio posebno mjesto.

- Od Britanca pa do Ljubljane više nemamo ni jedno mjesto koje je fora. I to je nažalost istina. Tako da bez Pločnika smo zapravo taj zapadni dio grada ostavili na milost i ne milost kafanama i kafićima, ništa preveliko za klupsku ili urbani scenu nema. U nekom trenutku će nam se to obit o glavu. Mislim da će tu mlađe generacije nekako patiti - rekla je.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

No u Pločniku ne odustaju, kažu kako se njihova borba nastavlja.