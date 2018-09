Zavodnik spavao s 500 žena: 'Nijedna mi ne može odoljeti'

Romantični piknik i zavodljivi glas uz nježne zvukove gitare su savršen način za 'smotati svaku ženu oko malog prsta', barem tako misli Victor (20), natjecatelj njemačkog reality showa Love island (Otok ljubavi). Victor za sebe kaže da je influencer, model, pjevač i student. Ovaj zavodnik tvrdi da ima nevjerojatnog uspjeha među ženskom populacijom i da je do sada u krevet 'namamio' preko 500 djevojaka.

Premda je na glasu kao veliki zavodnik čijim čarima ne može odoljeti nijedna žena, djevojke u showu nisu bile toliko oduševljene mladim Victorom. Kad je ušao u show, natjecateljice ovog plavog surfera su vidjele samo kao prijatelja i nisu htjele imati s njim ništa, prenosi njemački Bild.

Foto: RTL II /Magdalena Possert/DPA

Victor je do sada imao avanture za jednu noć i nije se pretjerano 'vezao' za svoje djevojke. A onda je ugledao manekenku Joanu (22) koja je učinila da njegovo srce zakuca brže.

Foto: RTL II /Magdalena Possert/DPA

Nakon što su zajedno proveli noć na kauču, Victor se probudio i odlučio pod svaku cijenu zavesti Joanu.

Foto: RTL II /Magdalena Possert/DPA

Odlučio joj je pripremiti iznenađenje i organizirati piknik. Svoj tajni plan je ispričao prijateljima Marcelinu (25) i Babaku (31). Oni su mu odlučili pomoći pa su Joani odvlačili pažnju dok 'zavodnik' sve pripremi. Babak je čak glumio da je ozlijedio nogu kako bi mu Joana pomogla.

Foto: RTL II /Magdalena Possert/DPA

Victoru je plan uspio. Kad je Joana došla u vrt i vidjela iznenađenje, bila je potpuno oduševljenja. Uzviknula je 'kako slatko' i potrčala mu u zagrljaj. On joj je ulio čašu šampanjca i šapnuo joj 'ovo je čarobni napitak da se zaljubiš u mene još više'. Potom je izvadio gitaru i zapjevao pjesmu Jamesa Blunta 'You're beautiful', a Joana je rekla 'tražio si me i našao si me' i poljubila ga...

Foto: RTL II /Magdalena Possert/DPA

Skandal s bivšom

Dok u showu zavodi manekenku, medijima se javila djevojka koja tvrdi da je s njim u vezi. Jasmina Grey na svom profilu ima fotografije koje dokazuju njene tvrdnje, a i on na svom profilu još uvijek ima status 'u vezi'. S obzirom na to da pravila showa nalažu da natjecatelji trebaju biti 'single' prilikom ulaska u reality, Victor tvrdi da je samo zaboravio promijeniti status...

Foto: Facebook

