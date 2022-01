Britanski glumac Rowan Atkinson, najpoznatiji po komičnim ulogama luckastog Mr. Beana i Edmunda Blackaddera u 'Crnoj Guji', danas je napunio 67 godina.

Atkinson je rođen u Durhamu u Engleskoj, u obitelji bogatih farmera. Studirao je elektrotehniku na Sveučilištu u Newcastleu, a zatim je školovanje nastavio na Oxfordu.

Tada je počeo eksperimentirati sa svojim poznatim komičnim grimasama i humorom, te se odvažio izići na pozornicu. Dok je studirao na Oxfordu, susreo se s glumcem Richardom Curtisom, s kojim je počeo pisati i izvoditi skečeve.

Nakon što se proslavio nastupom na Edinburškom festivalu, 1979. se pojavio u satiričnoj TV emisiji 'Not the Nine O’Clock News' koja je postigla veliki uspjeh i milijunsku gledanost.

Prva sezona humoristične serije s povijesnim elementima 'Crna Guja', koju su napisali Atkinson i Curtis, na britanske male ekrane je stigla 1983. godine.

Rowan je u seriji tumačio glavnu ulogu, prepredenog Lorda Blackaddera, a svaka od četiri sezone serije bila je smještena u drugo povijesno razdoblje - od Križarskih ratova, preko renesanse do Prvog svjetskog rata.

Atkinson je tada stekao ogromnu popularnost i postao jedan od prepoznatljivijih britanskih komičara. To je 1990. rezultiralo showom u kojem je glumio šaljivog, gotovo nijemog Mr. Beana, koji je nasmijavao gledatelje svojim 'gumenim licem' i nespretnošću. Lik se prvo trebao zvati Mr. White (bijeli), a prije Mr. Beana (grah) raspravljalo se i o imenu Mr. Cauliflower (cvjetača).

Tako je komičar privukao novu publiku i osvojio brojne nagrade, poput Emmyja i Zlatne ruže. Na svom vrhuncu to je bila najpopularnija komedija britanske televizije, koja je privukla oko 18 milijuna gledatelja. 1996. se emisija počela prikazivati i na američkoj televiziji, a godinu dana nakon se Mr. Bean prvi put pojavio na filmskom platnu.

U međuvremenu je Atkinson ostvario i značajne uloge u filmovima 'Četiri vjenčanja i sprovod', 'Johnny English' i 'Zapravo ljubav', te u seriji 'Tanka plava linija'. No unatoč svojim uspjesima, glumac tvrdi kako nije smiješan čovjek.

- Ja sam u suštini prilično tiha, dosadna osoba koja je slučajno zabavljač - izjavio je svojedobno. Nedavno je priznao da ne voli glumiti Mr. Beana, te da mu je ta uloga stresna i iscrpljujuća.

Veliki je obožavatelj brzih automobila, te se može pohvaliti zavidnom kolekcijom luksuznih vozila, a nerijetko i piše članke o automobilima.

Atkinson je 1990. oženio Sunetru Sastry (65), koju je upoznao osamdesetih dok je radila kao vizažistica na BBC-u. Imaju dvoje djece, Benjamina i Lily, a rastali su se nakon 24 godina braka.

Ubrzo nakon razvoda glumac je u svoj 4,65 milijuna funti vrijedan londonski dom uselio ljubavnicu Louise Ford (41). Louise je komičarka koju je upoznao kada su zajedno nastupali na predstavi, a prije 4 godine rodila je kći Islu.