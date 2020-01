Završne pripreme za spektakl u Beogradu: Očekujte neviđeno

Veliko kreativno gradilište – tako se ukratko može opisati atmosfera koja vlada u Štark Areni dan prije najvećeg regionalnog glazbenog spektakla Bioxgn MAC 2020.

- Svjetlosni i scenski efekti, scenografija, zahtjevne koreografije, kostimi – sve mora biti besprijekorno izvedeno i mora savršeno skladno funkcionirati na pozornici Štark Arene sutra navečer - kažu organizatori iz Skymusica.

- MAC, koji je u Milanu nagrađen prestižnim međunarodnim priznanjem BEA (Best Event Awards) u kategoriji Glazbeni događaj, sada ima još jednu ambiciju – da ove godine ljestvicu kreativnosti i inovacije dovede na još višu razinu - dodaju organizatori.

Najavljeno je šest povezanih pokretnih pozornica površine više od 800 m2, koje će biti kaskadno postavljene, s pokretnim elementima, ali koje će se i same kretati po prostoru Arene.

Publiku očekuje i najveći laser show ikada izveden na ovim prostorima, a za njega je zadužen Kvant, najpoznatiji svjetski proizvođač sa dvadesetogodišnjim iskustvom. Kvant ShowProduction poznat je po svojim spektakularnim multimedijalnim laser showovima, 3D mappingu, hologramima, a za MAC manifestaciju njihov kreativni tim u suradnji sa Skymusicom priprema vizualni doživljaj koji će se pamtiti.

Foto: PROMO

Od Lepe Brene, Jelene Rozge, Senide, Bube i Jale, Nine Badrić, Kaliopi, preko Tončija Huljića, Nevene Božović, S.A.R.S.-a, Balkanopolisa, Magnifica, do sastava Who See, Sare Jo, Olivera Mandića, Aleksandre Radović, i specijalnog zajedničkog nastupa 11 rap i pop glazbenika s glumcem Viktorom Savićem - MAC je glazbeni spektakl koji jedini u regiji okuplja izvođače najrazličitijih žanrova iz šest zemalja.

Foto: PROMO

Kao i prošle godine, za sudionike MAC-a neposredno prije manifestacije bit će organiziran koktel party u hotelu Crowne Plaza, odakle će se poznati uputiti na MAC carpet. Svoja glamurozna izdanja na crvenom tepihu prikazat će više od 400 poznatih osoba. Ceremoniju možete pratiti live na YouTubeu kanalu, ali i na televiziji - TV Pink u Srbiji, RTL u Hrvatskoj, RTCG u Crnoj Gori, Kanal 5 u Sjevernoj Makedoniji, RTRS i FTV u Bosni i Hercegovini te TV3 u Sloveniji.

