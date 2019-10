Zbog bolesti otkazao koncert: 'Iznevjerio sam obožavatelje...'

Glazbenik Elton John (72) otkazao je koncert u Indianapolisu zbog bolesti. Poznati pjevač priznao je kako mu je žao što je morao otkazati koncert, no previše je emocionalno potresen da održi koncert. Naime, Eltonova svekrva Gladys nedavno je preminula što je jako pogodilo glazbenika.

- Svojim dragim obožavateljima u Indianapolisu, prisiljen sam reći kako sam izuzetno loše te zbog toga ne mogu nastupiti. Ne volim iznevjeriti svoje fanove. Datum koncerta pomaknut je na ožujak 2020., ali obećajem vam kako će koncert biti pravi spektakl. Hvala svima na podršci - napisao je John na društvenim mrežama.

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Podsjetimo, poznati glazbenik nedavno je izbacio biografiju koja je izazvala je veliku pažnju javnosti. Osim što progovara o svojoj burnoj prošlosti, otkrio je i neke detalje iz života poznatih kolegica.

Tako je optužio pjevačicu Madonnu (61) kako je bila 'neljubazna i zla' prema Lady GaGi (33). Osvrnuo se na intervju iz 2012. u kojem je Madonna ocrnila Gaginu pjesmu 'Born this way' jer zvuči slično kao njezin hit 'Express Yourself' iz 1989.

- Shvaćam da je Gagin singl 'Born This Way' definitivno zvučao slično kao i 'Express Yourself', ali nisam shvatio zašto je Madonna bila tako neljubazna i zla u cijeloj toj situaciji, umjesto da to shvati kao kompliment. Posebno zato što tvrdi da se zauzima za žene - napisao je u memoarima.

