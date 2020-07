'Zbog bujnih grudi sam zaradila 4 mil. kuna, ali hoću ih smanjiti'

<p>Influencerica <strong>Rhian Sudgen</strong> (33) prva je gošća serijala 'Going Bust' kojeg radi britanski The Sun. U ovom serijalu djevojke pričaju o svom odnosu s grudima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poznate Hrvatice prije operacija</strong></p><p>Rhian je oblinama na društvenim mrežama privukla 433 tisuće pratitelja. Kaže kako je zbog grudi zaradila pola milijuna funti, odnosno 4,1 milijun kuna. Angažirali su je za brojne kampanje, kalendare i zvali su je u razne emisije na televiziji. </p><p>Influencerica kaže kako se sad udebljala i grudi su joj veće nego što su bile prije. Od veličine 70F došle su do 70H. </p><p>- Oduvijek sam nosila D/E košaricu, no nakon što sam se udala malo sam se udebljala i sve mi je otišlo u grudi. Sad su malo izvan kontrole, a gravitacija je odradila svoje. Dala bih sve za C košaricu. Da me netko sutra pita hoćemo li ih odrezati, odgovorila bih da može - priča Rhian, koja želi smanjiti grudi. </p><p>Karijeru je započela još kao tinejdžerka u rodnom Manchesteru, a već s 19 godina pozirala je u toplesu za The Sun. Od tada joj je karijera išla uzlaznom putanjom jer je 12 godina konstantno snimala.</p><p>- Prije osam godina dobila sam ugovor na 800.000 kuna za sudjelovanje u Big Brotheru. Nisam sigurna koliko sam dosad zaradila, no prema plaćenom porezu rekla bih 4,1 milijun kuna - govori Rhian. </p>