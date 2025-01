Zbog dekoltea nitko joj kovrče nije primijetio! Mariah Carey oduševila haljinom za 'ludu' noć

Mariah Carey (55) na društvenim je mrežama pokazala kako je dočekala 2025. Glazbenica, koja je popularna u vrijeme blagdana zbog svoje božićne pjesme 'All I Want for Christmas Is You', na Instagramu je pratiteljima zaželjela sretnu novu godinu te pokazala i što je odjenula.

Na sebi je imala elegantnu bež haljinu koju ističu svjetlucavi detalji nalik na cirkone, a odjevnu kombinaciju upotpunila je nakitom, odnosno ogrlicom i narukvicom.

Odlučila se za prirodnu kovrčavu kosu, a na glavi je imala i ukras na kojem piše "Sretna nova godina".

Među tisućama komentara koji se ostavljaju ispod njezine objave na društvenim mrežama prava je rijetkost pronaći jedan koji nije kompliment pjevačici na račun izgleda.

"Molim te zadrži svoje kovrče", "Kovrče su znak! Daje nam potpis Mariah za njezin sljedeći album!", "Sve što želim u 2025. godini je Mariah", "Ajmo govoriti o tome kako ona uopće nije ostarjela", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.

Foto: Instagram screenshot

'Kraljica Božića', kako je mnogi zovu zbog pjesme 'All I Want for Christmas', koja se svake godine vrti na brojnim radiopostajama diljem svijeta, ima svoj obiteljski običaj.

- Svake godine u Aspenu unajmimo saonice koju vuku konji. I tako se vozimo kroz snijeg i gledamo u noćno nebo. Uvijek pijemo kakao da se zagrijemo i pjevamo - otkrila je 2008. godine.