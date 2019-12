Zbog fatalne Milijane ostavit će ženu: Hoću papire za razvod

Nakon što je objavila kako želi razvod od svojeg supruga Milojka Božića (74) te nastavila aferu s bivšim robijašem Nemanjom Stamatovićem Žapcom, Milijanu (21) bilo je strah da ju ljubavnik ne ostavi. No, čini se kako se to neće dogoditi. Naime, Žabac je donio konačnu odluku i želi se razvesti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prelomio sam, od produkcije ću tražiti odvjetnika. Lovac je na potezu. Želim se razvesti. Moj odvjetnik će sve završiti. Onog trenutka kada Milijani pokažem papir, da je to to, neka ona razmisli - izjavio je Žabac te dodao kako će prvi povući potez.

- Znate kako, razvod je najbolji kada se ima, onda se lako dogovoriti. Ja hoću i kraj, nema razloga da mene žena spriječi. Potpišemo i to je to - objasnio je bivši robijaš, a i sama Milijana je priznala kako joj nije jasno zbog čega to Žabac radi.

Foto: screenshot Happy TV

- Zbunjena sam njegovom odlukom, ali to vjerojatno nema veze sa mnom. Veći problem ima ovdje Milojko. Ja sam najozbiljnije tražila da pozovu odvjetnika. Čula sam da je Milojko odavno tražio, da je odvjetnik došao, ja bih potpisala. Žabac je kap vode koja je prelila čašu - komentirala je Milijana, a u cijelu raspravu se ubacio i Milojko.

- Meni ovo ni za što ne treba, ja sam u pravu, što će njih dvoje, mene to ne zanima. Pogledajte kakva je ona, izvrnula joj se usta kao žabi, izgleda kao mrtvački sanduk - dodao je Milojko.

POGLEDAJTE VIDEO: