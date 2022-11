Zbog Ivane, Čape, Željke, Tome i Luke iz Života na vagi' i njihovi bližnji su izgubili kilograme

U finalu šeste sezone 'Života na vagi' vidjeli smo veliku transformaciju kandidata, prvenstveno njihovu fizičku promjenu, ali i onu psihološku. Kandidati su svojim primjerom i znanjem koje su prikupili u showu motivirali članove svoje obitelji da se pokrenu te su i oni pokazali impresivan napredak, prenosi RTL.

Čapina sestra, Ivanin suprug, Tomina majka, Željkina djeca i Lukin brat pridružili su se treninzima i novim navikama koje su urodile plodom.

Foto: RTL

- Kada je on otišao u show, meni je sve to spontano krenulo. Počela sam voziti bicikl i hodati i ja sam dosad skinula 20 kilograma. Ne mogu dočekati da zajedno treniramo, rekla je Ivana, sestra Josipa Čape, pobjednika šeste sezone.

Foto: Privatni album/24sata

Ivana Radoš Kruškić je motivirala supruga Tihomira da i on skine kilograme.

- Što se tiče treninga, najviše trčim i hodam, ali idem i na grupne treninge. Sa mnom su tu muž i kum. Dosta vježbamo zajedno. Muž također gubi kilograme. Čak 17 kilograma je izgubio otkako sam ja izašla - rekla je Ivana prije nekoliko tjedana u intervjuu za RTL.hr.

Foto: Privatni album

Ivana kaže da je suprug dosta visok pa su se kilogrami nekako rasporedili. On se prije nekoliko godina htio prijaviti u 'Život na vagi', ali je odustao.

- Nije pretila osoba, ali ima pokoji kilogram viška - izjavila je Ivana, koju je suprug došao podržati u finalu i bio je njezin najglasniji navijač.

Foto: Vedran Peteh / CROPIX

Toma Kukoč je u showu priznao da i njegova majka ima problema s viškom kilograma. Rekao je da će će se nakon izlaska posvetiti tome da njoj pokaže kako i ona može promijeniti svoje navike i zdravim načinom smanjiti kilažu.

Foto: Vedran Peteh / CROPIX

- Majka je pomalo krenula uz mene, nije u intenzivnom procesu skidanja, a nisam se u ovom periodu stigao koncentrirati ni na što drugo – dosta sam imao zaostataka s poslom i fokus na skidanje kilograma. No, kada završi show posvetit ću joj se više i vidjeti koje su njezine želje i kako je motivirati da krene sa zdravim životom zaključio je nedavno u razgovoru za RTL.hr.

Željka Mateša majka je troje djece, ima dva sina i kćer. Tijekom showa je naglašavala koliko joj je važno da zbog njih bude što dulje zdrava i pokretna, a sada je sigurna da će doživjeti i unuke. Priznala je kako djeci nije bila najbolji uzor, no to, što se tiče prehrane i aktivnosti, ispravlja nakon 'Života na vagi'.

Foto: Vedran Peteh / CROPIX

- Velika mi je promjena pri kupnji namirnica; kupujem voće, povrće, nema više slatkiša. To više nisu namirnice koje ću svojoj djeci donijeti doma. Kuham na porcije, ali kod sinova je to problem jer su im premale, kći je u redu s tim. Ustrajna sam u tome i znam da će trebati vremena da se naviknu i da to prihvate. Neću ih forsirati, oni su mladi, a ako ja budem dosljedna i uporna, oni će to prihvatiti kao normalno. Baš kao i mi u kući - rekla je Željka.

Iako je Luka Vlahović bio prvi kandidat koji je ispao iz showa, postigao je odličan rezultat vani. U finalu smo vidjeli da je skinuo čak 56,4 kilograma, a podršku mu je pružila cijela obitelj.

Foto: RTL

Lukin otac je dao otkaz u Njemačkoj kako bi pomogao sinu, a angažirao je i privatnog trenera. Treniranju se pridružio i brat, a pohvalio se kako je i on skinuo kilograme.

