Zbog izvedbe ovog pjevača Seve je na rođendanu bila na rubu suza i otrčala mu u zagrljaj

Pjevačica Severina Vučković proslavila je nedavno 50. rođendan u jednom zagrebačkom klubu, a sada je podijelila dosad neviđene trenutke koji su je jako dirnuli.

Naime, pjevač Marko Tolja (37) izveo je na proslavi pjesmu Franke Sinatre, My Way te potpuno, čini se, oduševio Severinu.

- Jednom sam sanjala da smo svi moji dragi ljudi i ja na koncertu Franka Sinatre i pjevamo My Way. Preksinoć je tako i bilo jer je predivni Marko Tolja My Way otpjevao kao u snu - napisala je Severina u opisu videa na Instagramu.

Na videu se može vidjeti koliko su je ponijele emocije. Pjevačica je u jednom trenutku čučnula te sa suzama u očima gledala Marka koji pjeva, a na kraju mu je i potrčala u zagrljaj.

- Hvala na bajci koju si nam priredio. Hvala mojoj obitelji i mojim divnim prijateljima što su organizirali čudesan party, a moje snove pretvorili u bajkovitu stvarnost. Vi ste moje bogatstvo - dodala je Severina u opis videa.

Nakon Tolje, na pozornicu su se popeli i Matija Cvek, koji je izveo hit Dine Dvornika 'Ti si mi u mislima', Ana Bekuta, ali i Haris Džinović, koji je pjesmom 'Pariške kapije' podigao sve uzvanike na noge.

Sudeći po snimkama i fotografijama s društvenih mreža, zapjevala je i sama Severina i to s kolegom te prijateljem, Sašom Matićem.

