Jonah Falcon šokirao je britanske voditelje Phillipa Schofielda i Josie Gibson veličinom svoje alatke u emisiji This Morning'. Penis mu je oko 35 centimetara u erekciji, a kako ne bi morali zamišljati kako on izgleda, pokazao im ga je. Svojedobno je ispričao kako je zahvaljujući veličini svojeg spolnog organa dobio mnoge ponude iz pornoindustrije. Međutim, uvijek ih je odbijao.

Ipak, 2014. je priznao da ponudu islandskog muzeja nije mogao odbiti. Tražili su ga da im nakon smrti donira svoj penis. Njegovo spolovilo namjeravaju izložiti između penisa kita i polarnog medvjeda.

- Nadam se da moja obdarenost neće posramiti životinje pokraj kojih ću se naći - napisao je tada svjetski rekorder Falcon, kojemu su penis izmjerili u HBO-ovu dokumentarnom filmu.

Još u školi počeo je shvaćati da je malo drukčiji od ostalih dječaka. I poslije se to nastavilo.

- U zračnoj luci u San Franciscu pomislili da u hlačama imam oružje za masovno uništenje, a imao sam oružje za masovno začeće - našalio se Falcon. Kaže da je mu je prirodna obdarenost pomogla da odvede u krevete neke od holivudskih zvijezda s A liste no istovremeno mu je uništila karijeru. Redatelji mu nisu htjeli davati glavne uloge zbog njegove 'duge muškosti'.

- Guglaju me i onda kažu: Nećemo ga uzeti jer je poznat zbog svog penisa. To je definitivno naštetilo mojoj karijeri, to su mi potvrdila i dva prijatelja koja se bave audicijama za filmske uloge. Nije 'cool'. Zbog toga sam osuđen na manje uloge - pojadao se.

Rođeni Njujorčanin je biseksualac i tvrdi da je u krevet odvukao brojne pornozvijezde i glumce - među kojima i dobitnike Oscara.

- Da, spavao sam s dobitnicima Oscara, ali i onima koji su bili nominirani. Ne mogu o tome pričati. Ne mogu otkititi niti je li riječ o ženama ili muškarcima. Evo reći ću da nije riječ o Meryl Streep - neka na tome ostane. Većinom oni mene nalaze, jednom ili dvaput je to bilo na zabavama. Očito sam prilično jedinstven - kaže Falcon.