'Zbog njega sam lupala glavom o zid. Nazivao me kravetinom'

Stevie Nicks (70), članica rock sastava Fleetwood Mac od 1998., u petak je postala prva žena koja je dva puta uvrštena u Rock & Roll kuću slavnih u Clevelandu. U nju se može ući 25 godina nakon objave albuma. Nicks je na ceremoniji izvela neke od svojih najvećih hitova poput 'Stand Back' i 'Edge of Seventeen'.

- Ona je toliko mudra i mirna. Vidi svu romansu i dramu svijeta i onda to slavi - kazao je Harry Styles (25) koji je pozvao Nicks na pozornicu. Događaj večeri bio je ipak poziv Janet Jackson (52) u Kuću slavnih. Janet je na pozornici naglasila i utjecaj svoje glazbene obitelji na popularnu kulturu.

- Nikad ne bih očekivala da ću ići njihovim stopama. Danas je vaša mala sestra uspjela - rekla je sestra Michaela Jacksona, odbivši komentirati aktualni dokumentarac 'Leaving Neverland' koji govori o seksualnom zlostavljanju na njegovom imanju. Mnogi pretpostavljaju da je upravo zbog tog razloga Janet i odlučila ne nastupati na ceremoniji.

Janet je u za dokumentarac 'Unmasked' 2016. godine otkrila kako smatra da su sve optužbe lažne.

- To nema nikakvog smisla. Ti ljudi jedino žele novac. Da je moj sin u pitanju, samo bih tu osobu htjela vidjeti iza rešetka ili mrtvu, zbog toga što je učinio. A obitelji 'žrtava' jedino se žele obogatiti - izjavila je Jackson koja je posebno bila bliska s Michaelom, a s njim izbacila hit 'Scream'.

Najmlađa od jedanaestero djece Jackson obitelji, također nije skrivala traume iz djetinjstva koje je imala zbog oca Joea.

- Oca nisam smjela zvati ‘tata’. Govorio mi je da je on za mene Joseph. U tom sam trenutku bila dijete i strašno me pogodilo čuvši te njegove riječi. Osim njegova omalovažavanja, morala sam trpjeti i uvrede mog pokojnog brata Mic­haela. Često me nazivao svinjom i kravom. To vas može nasmijati. Neki bi ljudi rekli da se tako braća i sestre međusobno šale i da je sve to simpatično, no meni to nije bilo nimalo smiješno. Jako me to pogađalo. Doslovno sam udarala glavom o zid zato što se tijekom odrastanja nisam osjećala nimalo privlačno. U mom je životu uistinu bilo puno boli. I danas nisam zadovoljna izgledom, ali više zbog toga ne lupam glavom o zid, sada se znam nositi s tim. Ipak, nakon svega, znam da me moj otac voli. Samo što to pokazuje na drukčiji način. Uvijek sam željela biti snažna poput moje majke, ali nisam znala mogu li to. Pro­živjela sam pakao i bolje razumijem neke probleme od psihologa - otkrila je pjevačica u intervjuu za magazin Today 2010. godine.

Janet je u djetinjstvu jako voljela konje i planirala je postati džokej, no karijera joj je krenula u drugom smjeru.

- Otac me nije ni pitao želim li se baviti šoubiznisiom, odnosno želim li pjevati. To se od mene jednostavno očekivalo - izjavila je Janet.

Rock & Roll kuća slavnih nalazi se u središtu Clevelanda u saveznoj državi Ohio i šalje upitnike više od tisuću glazbenika, povjesničara i pripadnika glazbene industrije da predlažu nove članove. Ovogodišnjom listom dominirali su britanski glazbenici poput The Zombiesa, Roxy Musica, Def Lepparda i Radioheada.