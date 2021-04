Vijest da je u utorak, tjedan dana prije 45. rođendana preminula Barby Kelly, podsjetila je mnoge na bend koji je harao europskom pop-scenom 90-ih godina prošlog stoljeća. Svi koji su tad bili tinejdžeri ludovali su za 'Kelly Family'.

Putujući obiteljski bend bez stalne adrese prodavao je milijune ploča, a sav novac slijevao se u blagajnu obitelji s dvanaestero djece. Živjeli su u kombiju, stanovali u starom brodu, selili se od Amerike, preko Španjolske i Irske do Njemačke a djeca nikad nisu stekla formalno obrazovanje jer nisu išli u redovne škole, nego ih je školovao otac. Iako zvuči idilično, njihovi životi i nisu bili baš tako bezbrižni i savršeni kao što se čini. Prerana smrt Barbie Kelly je jedan od dokaza.

Sve je krenulo od glave obitelji Daniela 'Dana' Jeromea, rođenog 1930. godine u Michiganu. Bio je profesor matematike, latinskog i filozofije i vlasnik antikvarijata. S 27 godina oženio se za Joanne. Između 1961. i 1964. rodilo im se svake godine jedno dijete – najprije Danny, pa Caroline, zatim Kathy i Paul.

Tamo su živjeli tipičnim američkim životom – uz TV, radio, dva automobila... Ali Danu je jednog dana dojadio takav život i želio je svojoj djeci priuštiti drugačije djetinjstvo. Uvjeren da to neće moći u Americi, preselili su se 1965. u Španjolsku i počeli skitnički život. Nisu imali struju, nisu imali automobil, a Dan je u Talaveri, gradiću udaljenom stotinjak kilometara jugozapadno od Madrida, opet otvorio antikvarijat. Tu je upoznao Barbaru Ann Suokko i razveo se od Joanne.

Uz troje djece iz prvog braka, Dan je s Barbarom dobio 1967. sina Johna. Obitelj se preselila u seoce Gamonal nedaleko Toleda, a tu su se do 1972. rodili i Patricia, Jimmy i Joey.

Oni stariji već su učili svirati razne instrumente i počeli nastupati na lokalnim zabavama. Jednom godišnje Dan bi ih poslao na školsko testiranje da bi provjerio njihovu naobrazbu. Počeli su nastupati kao dječji bend 'The Kelly Kids' 1974. na božićnim i raznim seoskim zabavama i stekli prve fanove u Gamonalu. Godinu dana kasnije dobili su poziv na televiziju u dječju emisiju, a iste godine rodila se i Barby. Na svijet je slučajno došla u Belascoainu, jer su tih dana tamo nastupali kao ulični svirači.

Uz majku Barbaru zvanu Mama Kelly, i mlađi su počeli učiti balet, privatno pohađati satove glazbenog odgoja i učiti svirati razne instrumente, pa se dječji bend širio.

Prvi put napustili su Španjolsku u kombiju 1976. da bi svirali po Italiji. Tako je počela njihova europska turneja koja će potrajati godinu dana. Obišli su i Njemačku i Nizozemsku, a 1977. došli su i do Irske, odakle su za velike gladi u toj zemlji 1870-ih, u Ameriku otišli Danovi preci.

U Irskoj je obitelj ostala pet mjeseci da bi se 1977. vratili u Španjolsku, a onda su u Americi 1978. kupili autobus na kat i počeli njime kružiti po Europi. Autobus je postao njihov novi dom i zaštitni znak.

Jednog dana u Njemačkoj, glazbeni producent je na ulici spazio Kathy i Johna, te ih odveo u studio gdje su snimili pjesmu 'Danny Boy'. Pjesma je postala hit u Njemačkoj i Nizozemskoj i stekli su već tad ozbiljan broj obožavatelja. Godinu dana kasnije u Berlinu se rodila Maite, a obiteljski bend snimio je te godine i svoj prvi LP 'The Kelly Family'. No, saznalo se i da majka Barbie ima karcinom dojke.

Već 1980. dospjeli su na prvo mjesto top-lista s pjesmom 'Who'll Come With Me' koju je pjevao tada 12-godišnji John, nakon čega su uslijedili pozivi u više od 40 tv-emisija. Obitelj se privremeno skrasila u Amsterdamu, ali već godinu dana kasnije vratili su se u Španjolsku. Majci se stanje naglo pogoršalo, pa je i najmlađeg Angela Gabrielea rodila carskim rezom jer je bila preslaba za normalni porod. Posljednja želja bila joj je da snimi božićnu pjesmu sa svom svojom djecom i to su učinili u studenom 1982. samo dva tjedna prije njezine smrti. Otac Dan i supruga pripremali su djecu na njezin odlazak. Tjednima bi se svaku večer okupili oko njezinog kreveta i polako se opraštali od majke. Zadnja poruka koju im je poslala bila je – 'Nastavite pjevati!'.







Umrla je u 36. godini i sahranjena u Belascoainu. Na grobu je 14 otisaka ruku – od svakog djeteta, dvoje prijatelja, a suprug je dao ugravirati poruku 'Sve patnje mog tijela prinosim joj kao žrtvu'. Nakon godinu dana žalovanja, Dan i djeca vratili su se nastupima.

Vidio je da imaju veliki potencijal i zato je osnovao vlastitu producentsku tvrtku 'Kel-life' da bi mogao imati kontrolu nad prodajom LP-a i svim prihodima. Kasnije će se to pokazati kao velika pogreška.

U Pariz su preselili 1983. i počeli pjevati u francuskom metrou. Sad već 22-godišnja Caroline napustila je obitelj, a za njom je krenuo i Paul. Paul je u Parizu izučio za profesionalnog kuhara. Caroline se pak odlučila vratiti u Ameriku stricu Jimu, a sa sobom je povela i najstarijeg brata Dannyja koji je imao zdravstvenih problema. Danny i danas u SAD-u, u ustanovi za autistične osobe.

Ostala djeca nastavila su živjeti s ocem u Francuskoj i svi su pustili duge kose, koje će im u idućem desetljeću postati još jedan zaštitni znak. Ipak, u Francuskoj se nisu uspjeli probiti, pa su 1987. otišli u Ameriku. No ni tamo, nakon turneje po 20 gradova i nastupa na ulicama nisu postigli zamijećeni uspjeh, pa su se godinu dana kasnije vratili u Njemačku.

Skrasili su se u Kölnu, gdje su kupili stari rječni brod, nazvali ga 'Sean O'Kelly' i privezali ga uz dok na Rajni, i to im je postao novi dom.

Tu je krenula njihova ozbiljna karijera. Iste godine unajmili su šator za 6000 ljudi i isplanirali dva koncerta iako nisu bili sigurni hoće li ga uspjeti napuniti. No, oba koncerta bila su rasprodana.

Dvije godine kasnije uslijedio je novi šok. Otac Dan doživio je teški moždani udar nakon kojeg mu je bila paralizirana cijela desna strana tijela. Ostao je prikovan uz krevet i braća i sestre morali su prvi put u životu sami na turneju. Zahvaljujući željeznoj volji i disciplini u kojoj je odgajao i djecu, Danny se vratio na pozornicu 1994. godine.

Bile su to godine kad su 'Kelly Family' već bili poznati i koncertirali u gotovo svim europskim zemljama putujući u svom poznatom autobusu na kat.

Nakon albuma 'WOW' i 'Over the Hump' prodali su četiri milijuna albuma, i prvi put službeno distribuirali CD koje su do tad prodavali nastupajući na ulicama raznih gradova. Pjesma 'Angel' bila je hit u Njemačkoj više od godinu dana i s njom su gostovali na svim najvećim europskim televizijama.

Godine 1995. osvojili su sve najvažnije njemačke glazbene nagrade. Njihov koncert koji je televizija prenosila uživo, na stadionu je gledalo 25.000 ljudi, a preko ekrana deseci milijuna. Albumi su im postali platinasti, a pjesma 'Almost Heaven' koju je napisao najmlađi Angelo – tada 13-godišnjak, u nekim je zemljama oborila rekorde po prodaji.

Te su godine braća i sestre kupili veliku vilu pod nazivom East-Grove u Cobhu, County Cork u Irskoj, a dvije godine kasnije, u ljeto 1998., prodali su ju i kupili dvorac Schloss Gymnich, blizu Kölna u Njemačkoj.

Tijekom rata na Kosovu, braća i sestre dali su svoj doprinos pomažući djeci Kosova, izdavši singl za Unicef kojim je prikupljen novac.

Godine 1999. obitelj se prvi put ponovno okupila u punom sastavu da bi odradili božićnu turneju. Bilo je to njihovo posljednje okupljanje jer je otac Dan umro 2002. u 71. godini, a pokopan je u svojoj pradomovini Irskoj. Braća i sestre su zasnovali vlastite obitelji i njihova djeca također su uglavnom danas glazbenici ili se bave glazbom. Neki od članova 'Kelly Family' pokušavali su ostvariti samostalne karijere, ali nikad više nisu dosegnuli slavu iz 90-ih.

Rasuli su se po svijetu, pa je tako Maite živjela u Togu i radila na nekim projektima za afričku djecu, Paddy je otišao živjeti u samostan u Francuskoj gdje je studirao filozofiju i dugo tražio smisao života. Barby koja je ovih dana umrla, živjela je veći dio života u sanatoriju jer je imala blaži oblik autizma i patila je od depresija zbog velike popularnosti s kojom se teško nosila.

Paddy se ipak vratio glazbi 2015. godine, a u međuvremenu se i oženio. Patricia je 2016. otkrila da je, kao i pokojna majka, imala karcinom dojke i podvrgnula se mastektomiji.

Prije četiri godine šestero braće – Angelo, Patricia, Jimmy, Joey, John i Kathy okupili su se da bi snimili album 'We Got Love' na koji su uvrstili najveće hitove benda. U svibnju 2017.zakupili su veliku Westfalenhalle u Dortmundu iako nisu bili sigurni hoće li ju napuniti. No, za samo 17 minuta rasprodane su sve karte, pa su najavili odmah još dva koncerta. I oni su rasprodani za manje od 30 minuta. Prije tri godine njihova europska turneja uglavnom je bila rasprodana.

Jimmy je 2017. napisao biografiju 'Streetkid' i nastavio karijeru kao ulični svirač, ali je objavio i nekoliko studijskih albuma.

Najmlađi Angelo danas ima petero djece sa suprugom Kirom i žive u Irskoj, a obitelj živi vrlo slično kao i Angelo s Kelly Family.

Joey se godinama bavio ekstremnim sportovima i trčao je najteže maratone – Ironmana i Ultramana, a ovim sportom bavi se i njegov sin Luke. Joey je uspio ući u trag svim autobusima kojima su nekoć putovali. Dva je otkupio i vratio kući, a treći je navodno pretvoren u štand brze hrane negdje u Južnoj Africi.

Brod 'Sean O'Kelly' u kojem su živjeli, danas je izložen u Tehničkom muzeju u Speyeru, nedaleko Mannheima u Njemačkoj.

Samo dvoje braće iskreno su progovorili o svom ocu Danu. Jimmy je bio najoštriji. Opisao ga je kao tiranina i zamjerio mu što im nikad nije dao formalno obrazovanje, te nametnuo stil života Huckleberryja Finna. Sestra Kathy, koja je kasnije preuzela brigu oko financija, bila je nešto blaža.

- Možda nije bio toliko tiranin, ali je otac pogriješio što nije menadžment prepustio profesionalcima. Od silnih milijuna koje smo zaradili, na kraju nismo imali ništa jer smo prebrzo postali preveliki i trebali smo stručnjake. A otac nije u tom biznisu bio previše vješt', rekla je.

Dok je mlađa publika ludovala za bendom, kritičari im nisu bili nimalo skloni. Zbog imidža su ih nazivali 'nakupinom stare odjeće koja pjeva' a neki pak i vjerskim fanaticima i kultom, zbog Danovog strogog irskog katoličkog odgoja u kojem su odrastala i djeca. U njemačkoj je njihova humanitarna zaklada imala i posla s poreznom inspekcijom zbog netransparentnog poslovanja.

Ove godine najmlađi, danas 39-godišnji Angelo, kažnjen je u Njemačkoj s 3000 eura globe jer je uz njega na koncertnu pozornicu stao i sin Luke da bi otpjevali jednu pjesmu. No prekršio je tako njemački Zakon o radu koji zabranjuje djeci mlađoj od sedam godina nastupe izvan redovnog radnog vremena od 8 do 17 sati.