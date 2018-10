'Zbog uloge sam spremna na sve, no nije mi se lako skinuti'

Suprug me uspio nagovoriti i ponovno smo surađivali, ovaj put na seriji, rekla nam je Helena Minić Matanić (39). Glumica, podrijetlom iz Pule, nije ni slutila da će “pregaziti” svoju riječ kad je u prosincu prošle godine izjavila kako se neće pojaviti ni u jednoj sezoni serije “Novine”.

No Helena je ipak “pokleknula” pred zamolbama supruga, redatelja i scenarista Dalibora Matanića (43) pa je trenutačno gledamo u drugoj sezoni hit-serije.

- Isprva sam mislila da nema potrebe da nas dvoje surađujemo, još k tome stalno sam slušala kako samo zbog supruga dobivala uloge - govori. No onda je, kaže, ipak stala i razmislila o suprugovoj ponudi.

- Uvijek sam mislila da se svatko treba držati svog posla, a da smo obitelj kod kuće. S druge strane, kad sam razmislila, shvatila sam da smo na malim prostorima i neminovno je da se nećemo susretati po projektima. Zaista bi mi bilo glupo da zato propustim ovakvu kvalitetnu seriju, time bih samu sebe zakinula - objasnila je glumica. Najviše joj se svidjela biografija lika koju utjelovljuje.

Helena igra novinarku Veru Papo, čija je istraga korumpiranosti sudaca u fokusu “pozadinske” radnje druge sezone serije. Heleni uloga, kako je rekla, nije bila teška.

- Bila je zahtjevna, ali ne i naporna uloga, no čast mi je da mogu biti dio tako velikog i dobrog projekta, bilo bi suludo da sam odbila ovu ulogu - kaže glumica, koja je guštala u scenariju Ivice Đikića te je svoje zadovoljstvo usporedila s igrom malih prasaca koji se znaju valjati po blatu.

- Tako i mi glumci, kao i oni, istražujemo dimenzije svakog lika i cijele priče, to jako volim - izjavila je Helena.

Uloga novinarke Vere, kako kaže, mračna je pa joj nije bilo lako biti u tim emocijama, no imala je potporu produkcije.

- Imala sam dobro vođen set, kao što Dado to uvijek radi, i onda mi je sve lakše - rekla je glumica i dodala kako joj je jednu od anegdota na snimanju posebno izmamila osmijeh na lice, ali je i pomalo iznervirala.

- Imala sam tešku emotivnu scenu koju sam pokušavala što bolje utjeloviti, a suprug mi se u jednom trenutku usred moga plakanja pojavio s glavom od kokoši - kaže Helena. Otkrila je i da nikad ne prestaje misliti o vlastitim ulogama.

Ponekad usred noći, kad odem do toaleta, ponavljam tekst, objašnjava glumica, koja je i nakon 33 godine bavljenja glumom beskrajno zaljubljena u daske koje život znače.

Čim je prvi put stala na njih sa šest godina, nije se dvoumila čime će se baviti kad odraste. Ipak danas, kaže, razmišlja što bi još mogla raditi u životu.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

- Posljednjih nekoliko godina maštam i kreiram što bi to bilo i u čemu bih imala takvo zadovoljstvo kao što imam u glumi i nisam ništa pronašla - kaže Helena te dodaje da ne postoji nijedno zanimanje da je takva radost, ljepota, uzbuđenje i adrenalin obuzmu kada glumi. No smatra kako bi bila najsretnija kad bi ipak imala nešto što bi radila da joj donosi prihode, a da se onda glumom može baviti isključivo iz srca. Dok to ne pronađe, zadržat će se u kazalištu koje je, kaže, njezina prava i istinska ljubav, no izvan kazališnih dasaka Hrvatske sebe ne može tek tako zamisliti.

- Nemam ambicija i nikad nisam imala za karijeru izvan granica Hrvatske. Ako bi se ipak dogodila, naravno da bih prihvatila i vidjela o čemu se radi, ali da bih sama nešto napravila, ne bih - rekla je Helena. Dodala je da bi joj na drugom jeziku bilo teško glumiti.

- To bi mi bilo komplicirano. Kada odeš bilo gdje izvan naših granica, tamo si stranac i tu je završena priča, pa čak i kad znaš jezik najbolje - izjavila je Helena. Postoji mogućnost da će njezin talent prepoznati netko izvan naših granica jer su “Novine” prva hrvatska serija koja se emitira na kanalu Netflixa u 190 zemalja svijeta.

- Uopće me strah pomisliti da se serija može pogledati u tako puno zemalja, jednostavno sam paralizirana da razmišljam o tome - objašnjava. Iako nije glumila u prvoj sezoni “Novina”, nije joj žao što nisam bila dio početne glumačke postave.

- Uvijek mislim da nam dođe ono što nam treba doći, kad-tad. Prije sam se preispitivala zašto me nisu uzeli za ovo, pa za ono, a sad sam zapravo shvatila da zašto si radim te ‘zle’ misli i trošim energiju na to i rekla sam si da ono što treba doći, da će doći i tako je i bilo - ispričala je Helena.

Prije tri godine rodila je kćerkicu Lolu, za koju se brinula i s kojom je bila godinu dana kod kuće, zatim je odradila jednu predstavu i ponovno zatrudnjela te prošle godine u lipnju rodila sina Maxa. Kako je kasno dobila djecu, Helena kaže da se počela preispitivati i da su joj razne misli prolazile glavom.

- Onda sam se u jednom trenutku kad sam bila doma s djecom počela preispitivati i kao žena i majka te mi se sve poljuljalo, baš tada se pojavila Senka Bulić koja je vjerovala u mene da mogu i to je najljepša moguća stvar koja mi se dogodila u karijeri - priča Helena. Senka joj je tako samo nekoliko mjeseci nakon drugog porođaja ponudila ulogu u predstavi “Nora” u kojoj je prikazala svoje golo tijelo, no Heleni to nikad nije predstavljalo problem.

- Nema toga što ne bih napravila za glumu. Tijelo koristim kao instrument koje je u službi uloga i situacija koja mi je dana - smatra Helena. Ipak, u privatnom životu je drukčija.

- Godinama se na plaži nisam htjela skinuti u kupaći kostim. To je totalna suprotnost onom što radim za posao, ali kad glumim, onda to radim do kraja, nikad mi to nije problem, samo mi je žao kad se to kod nas svodi na kategoriju izrugivanja, to mi vrijeđa profesiju - kaže glumica. Nikad u karijeri nije pristala na nešto što ne želi jer bi, ističe, odmah okrenula glavu i nastavila dalje, čak i pod cijenu da više nikad ne glumi nigdje. Zbog privatnih razloga također se nije našla u situaciji da mora otkazala predstavu te je znala glumiti i kad je bila bolesna.

- Znala sam imati temperaturu, a jednom sam i polomila koljeno usred predstave, no izgurala sam do kraja tako da nikad nisam otkazala predstavu - rekla je Helena, koja je u karijeri s čak dvije predstave igrala više od sto izvedbi.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- To je bilo u Gavelli s predstavom ‘Kwech’ i u Maloj sceni s predstavom ‘Henrik peti’ - objašnjava. Ipak, žao joj je što se na našim prostorima glumci ne mogu tako razvijati da svaka predstava može ići više od sto ponavljanja jer je to, kaže, nova kategorija glume. Dodala je kako je danas teško u glumačkom životu zbog manjka novca, no Helenu od problema često spašava meditiranje.

- Tražila sam pomoć od stručnjaka jer sam dugi period bila anksiozna, imala panične napadaje, pa sam to skrivala, a što sam to više radila, to se više pojačavalo. Tražila sam neko rješenje i očajnički kucala od vrata do vrata kako bi mi netko pomogao dok nisam spoznala da sama sebi mogu pomoći - objasnila je Helena, koju su problemi natjerali da radi sve više na sebi.

Od tada je počela voljeti sebe i vratila pozitivne misli. Danas je zadovoljna i sretna s onim što ima. Sa suprugom ima, dodaje, jako malo zajedničkog vremena, često to i na kapaljku. Par se vjenčao prije četiri godine.

- Znam se šaliti da je to formula odličnog braka. Kratko smo bili zajedno, pa se nismo ni stigli upoznati jer nas je život tako uzeo. Tu i tamo uspijemo ukrasti par sati za nas - objašnjava. Dodaje kako je njezin Dado, kako ga od milja zove, iznenađuje iz svake sekunde u svakom smislu.

- S njim nikad nije dosadno. Toliko je duhovit, brz, kreativan, domišljat, da je stalno neka akcija - kroz smijeh priča glumica. Nije materijalni tip pa ne pamti stvari koje joj je suprug kupio, draži su joj zajednički trenuci i emocije.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Sretnija sam da mi od žice napravi prsten i da to isfuramo kao zezanciju nego da mi kupuje skupe poklone - izjavila je. O suprugu je, pak, otkrila da je najbolji u kućanskim poslovima, a i kakav je kada se posvađa.

- Pospremanje, usisavanje, sve mu to ide. No oboje smo jako temperamentni, ali kad su u pitanju svađe, brzo se pomirimo jer stalno pokušavamo našu malu familiju unaprijediti - rekla je Minić, koja misli da je u redu kad si kažu sve jer, kako kaže, time zajedno raste njihova ljubav.

- No nije to uvijek lako jer neke stvari bole, ali mislim da tako jedino partneri mogu opstati u životu da su iskreni do zadnjih granica - smatra glumica. Kada su u pitanju njihova djeca, Helena kaže da prema njima postaju “mekušci”.

- Iako treniramo strogoću, puno toga im popustimo. Ali kad se trebamo postaviti, onda se postavimo, usklađujemo se, ne tjeramo svaki svoju filozofiju. Ali kako sam ja malo više s njima, ja sam se postavila u tu ulogu malo strože, ali to je samo postavljanje jasnih granica - kaže Helena, koja ne bi imala ništa protiv ako bi joj djeca nastavila poziv njihova roditelja i usmjerili se prema glumačkom životu. Životu s još djece se sada, govori, ne može razmisliti.

- Dado bi još sigurno petero, jednu malu momčad, ali ja iz ove trenutačne situacije ne mogu razmišljati o toj varijanti s još klinaca - izjavila je glumica. Prezahvalna je jer su je Lola i Max naučili puno toga od kada je majka.

- Svaki dan me stave u sto situacija u kojima se moram zapitati i preispitivati samu sebe da bih odlučila što je najbolje za njih - objašnjava i dodaje da je iz stana znala izaći s nepočešljanom kosom, ali kako kaže, smatra da to sad mora biti tako te je to objeručke i prihvatila.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Povremeno zna pronaći slobodnog vremena samo za sebe jer smatra da ništa ne vrijedi ako su uz frustriranu majku i djeca takva. Osim meditacije najveća strast joj je odlazak na novu frizuru. Nekoliko puta je mijenjala nijanse svoje kose, pa se Helenu znalo viđati vatreno crvene, smeđe, ali i ružičaste kose.

- Bila sam ružičasta kad je Lola imala devet mjeseci. Došla sam u salon i nisam ni znala da želim tu boju. Na kraju sam takva bila svega dva tjedna, a cijeli proces da dobijem tu boju trajao je 68 sati - kaže glumica, koja se može zamisliti i kao plavuša, jer je, ističe, uvijek spremna na promjene. Trenutačno vježba za predstavu “Kurlani”, koju će publika moći pogledati krajem studenog. Nikad ne želi prestati glumiti, ali o mirovini nije razmišljala. - Strah me pomisliti na nešto daleko, možda sam blesava, ali živim sad i ovdje, pozitivna sam i mislim da će se dogoditi nešto dobro u jednom trenutku, pa kako će svi, tako ću i ja - zaključuje.

