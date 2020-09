Zbunila pratitelje: 'Jesmo ludi ili ti je druga ruka bila u gipsu?'

Celzijus se nije obazirala na komentare pa su naposljetku njezini pratitelji ostali bez odgovora. Je li zaboravila koja ruka joj je ozlijeđena, ili je stvar u nečem drugom, ostaje nepoznanica

<p>Svestrana <strong>Nives Celzijus</strong> (38) nebrojeno je puta pokazala koliko voli odmarati na terasi kod svoje kuće na zagrebačkoj adresi. Kako bi joj bilo što ugodnije, često je uređuje. Sada je nabavila još jedan detalj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Knoll i Nives u istoj pozi</strong></p><p>Na Instagramu se pohvalila novom ljuljačkom, na kojoj je sjedila u minijaturnoj haljini. No ponovno je svu pažnju 'ukrao' njezin dekolte. </p><p>- Nives, što nam radiš? Neodoljivo izgledaš, kao zvijezda si - pisali su joj pratitelji.</p><p>No, osim bujnog dekoltea, Celzijus je pratitelje zbunila gispom na ruci. Sada joj se nalazi na lijevoj ruci, dok je na nekoliko prošlih fotografija bio na desnoj. Pitali su je u komentarima što se događa.</p><p>- Je li to ista ruka u gipsu ili je i druga dobila? Nije li neki dan druga ruka bila zamotana? Ili sam ja lud? - pitali su se pratitelji. Nives se nije obazirala na komentare pa su naposljetku ostali bez odgovora. Je li zaboravila koja ruka joj je ozlijeđena, ili je stvar u nečem drugom, ostaje nepoznanica. </p><p>Nedavno je objasnila što se dogodilo s rukom.</p><p>- Hej ljudi, ne mogu tipkati pa se javljam ovim putem. Kao što vidite, na prisilnom sam odmoru, ali nije tako loše i nije tako strašno. Nisam slomila ruku kao što pišu, samo sam iščašila lakat pa će i oporavak biti puno kraći, jeeej - rekla je u videu na Instagramu.</p><p>S obzirom na to da je nedavno pozirala na motoru, dio pratitelja je pretpostavio da je pala s njega i tako se ozlijedila. A bilo je i onih koji su pomislili da je bicikl 'kriv za sve'.<br/> </p>