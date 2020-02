Zdenka: 'Ako ne pobijedim na Dori, svi će pamtiti pjesmu...'

Na ovogodišnjoj Dori najveće iznenađenje sigurno je nastup Zdenke Kovačiček. Veteranka hrvatske glazbene scene proslavila je prije dvije godine 60 godina karijere, a počela je pjevati kao 13-godišnja djevojčica. Već s 19 je putovala svijetom i nastupala od Rusije do zapadne Europe.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Svestrana Zdenka u jednom periodu života učila je i glumu kod Marije Kohn i Krešimira Zidarića, a izgleda da su njezin rad sve do prije nekoliko godina više cijenili u inozemstvu nego u Hrvatskoj. Zapravo i ne čudi jer je uvijek bila avangarda, išla i po nekoliko desetljeća ispred aktualnih, pjevajući pjesme koje široka publika nije mogla razumjeti - od jazza, preko elektronike, do rocka.

I najzad, tek sad nakon 30-ak godina, vraća joj se mnogostruko. Pjesma “Frka”, koju su 2017. obradili Nipplepeople, do danas je na Youtubeu prikupila skoro 7,000.000 pregleda.

Za tjedan dana, 29. veljače, Zdenka Kovačiček nastupit će i na Dori pjesmom “Love, Love, Love”, a istodobno priprema i novi album s kojeg je pjesma “Adut” u samo mjesec dana već osvojila desetke tisuća poklonika na Youtubeu i često se vrti i na radijskim postajama.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Pjesmu koju ću pjevati na Dori napisao je Mario Mihaljević. On je autor teksta i glazbe, a aranžmane su napravili Hrvoje Grčević i Branimir Mihaljević. S Marijem nisam nikad prije surađivala. Nazvao me i rekao mi da ima pjesmu koju mogu samo ja otpjevati i ako odbijem, da je neće davati nikom drugom. Čim sam je čula, svidjela mi se. Fantastično je pogodila moj stil i jako smo je brzo snimili. Doista je posebna i šalje poruku ljubavi.

Dosad ste triput nastupali na Dori. Što mislite da se promijenilo u 20-ak godina otkad ste posljednji put nastupili?

Mislim da se promijenio interes za Doru jer smo posljednjih godina imali loš plasman na Eurosongu, a mislim da su tome pridonijele i propozicije, a to je da ne glasa publika i žiri nego samo žiri. Ja sam za da bude kao i na Eurosongu jer publika i žiri imaju različite afinitete. Publika neki put ne obraća toliko pažnju na kvalitetu, pa nasjednu na efekte, ples ili sporedne stvari, a ne na kvalitetu pjevača i pjesme. Prošle godine je ipak pobijedio pjevač koji je sjedio za klavirom i pjevao.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Pratite li “The Voice” i zašto pobjednici nakon showa nestanu sa scene?

Pratim svaku emisiju i ima izvrsnih mladih pjevača. Ja sam čak i predlagala da se za sve te natjecatelje napravi još jedan festival na kojem bi pjevali pjesme koje su baš za njih napisane. Jer oni su odlični interpretatori poznatih pjesama, ali tek na takvom festivalu bi se vidio njihov senzibilitet. Jer tek sad ih čekaju pravi problemi, a to je da nađu pravog producenta koji će znati kakve im pjesme trebaju da bi uspjeli.

Jeste li očekivali ovakav uspjeh “Frke” prije 35 godina, kad ste ovu pjesmu prvi put otpjevali?

Ma kakvi! Nikad nisam tako razmišljala. Mene je uvijek zanimalo istraživati glazbu i raditi nešto što nitko prije mene nije. Pronašla sam tekstove u zbirci pjesama Slavice Maras. Nas dvije smo bile producentice. Nijedna diskografska kuća nije nam htjela napraviti album, pa smo sve same financirale. Pozvale smo iz Beograda Kiru Mitreva da nam s bendom napravi aranžmane i matrice. Bile smo sretne i zadovoljne i 1981. smo nastupile s tom pjesmom na Zagrebačkom festivalu. Nas je to zabavljalo i činilo nam se jako moderno, a diskografska kuća je samo otisnula album i nije se ni potrudila distribuirati ga. Dapače, tekst ‘Frke’ je bio cenzuriran. Umjesto stiha ‘otkrila sam ljubav i guzicu’, ja sam pjevala na festivalima ‘ljubav i bluzicu’, iako je na ploči ostala ‘guzica’. Nipplepeople su malo izmijenili i stih ‘slušala sam uobičajene ***zdarije’. U originalu ja pjevam ‘bljezgarije’. Uglavnom, novi album koji pripremam ide tragom ‘Frke’ i neki tekstovi su iz iste knjige Slavica Maras ‘Konstatacija jedne mačke’.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Karl Lagerfeld je prije dvije godine na reviji također pustio vašu pjesmu “Elektra”. Kako je došao do nje?

‘Elektra’ je uvrštena na moj album ‘Zdenka Kovačiček’ koji je objavljen 1978. To je bio moj prvi LP koji sam snimala za beogradsku kuću PGP, nedostajala nam je još jedna pjesma za album. Na njemu sam surađivala i s Goranom Bregovićem, i Kornelijem Kovačem, i Igorom Savinom. Savin se tad sjetio da ima nešto u svojoj ladici i to je bila ‘Elektra’ koju smo snimili još 1976. Ona se stilski nije uklapala u ostatak albuma. U to vrijeme elektronska glazba je bila nepoznanica, a Donna Summer je svoju ‘I Feel Love’ objavila godinu dana kasnije. Uglavnom, album je prije dvije-tri godine u Beogradu čuo jedan Austrijanac i reizdao ga na vinilu. Prodaje se po cijeloj Europi kao raritet i tako je vjerojatno i završio na Lagerfeldovoj reviji, a moja kći je pjesmu čula i u New Yorku u klubu. Originalna ploča danas se prodaje za 300-tinjak eura.

Što očekujete od Dore i hoćete li biti razočarani ako ne pobijedite?

Očekujem isto što i svi koji se natječu – da pobijedim. Mnogi moji kolege ne žele više ići na Doru jer misle da bi im se srozala reputacija ako ne pobijede. Ja se toga ne bojim. Idem na natjecanje uvijek kad imam pjesmu za koju vjerujem i znam da je kvalitetna i ako me raduje da je otpjevam i podijelim s publikom. A vjerujte mi na riječ – pjesmu ‘Love, Love, Love’ će sigurno svi upamtiti, makar i ne pobijedila.

POGLEDAJTE VIDEO: