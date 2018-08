Ljubimac žena: Pogled bi mu bježao s manekenki na sobarice

Kad su 1972. Zdravku Čoliću ponudili pjesmu Kemala Montena 'Sinoć nisi bila tu', Čola je bio student ekonomije, upravo izašao iz Korni grupe. Više je, kaže, učio nego pjevao. Keminu pjesmu trebala je pjevati Josipa Lisac. Odustala je, a Zdravko je dobio nagradu za interpretaciju i treće mjesto publike.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL DOBRA, STARA VREMENA Prije su obožavateljice bile slobodnije. Danas je veliko osiguranje, odmak je od publike...

Sljedeći dan u novinama je osvanulo 'pojavilo se novo ime Zdravko Čolić'. Kemica je bio u vojsci pa se Čola s njim upoznao tek sljedeće godine kad su napravili hit 'Gori vatra'.

- Tad smo se sprijateljili i napravili set od sedam, osam pjesama i pjevali naokolo. Uvijek bi još netko pjevao s nama a prvi put sam na velike pozornice stao s Indexima - kaže Zdravko. Pokojni Kemal Monteno bio je autor na svim njegovim albumima, a Čola ga pamti po duhovitosti, skečevima, lucidnosti kakvu je na ovim prostorima imao još samo Arsen Dedić.

Foto: Promo OD STUDENTA DO ZVIJEZDE Više sam učio nego pjevao, a onda se dogodila ‘Sinoć nisi bila tu’...

Priča o njihovu prijateljstvu priča je i o gradu kojeg je Kemal opjevao, a njegovu 'Sarajevo ljubavi moja', pjeva i Zdravko na svojim koncertima. Prisjeti se tada svog odrastanja, vrati ga u dane kad je s bratom Draganom i s roditeljima živio od jedne, očeve, policijske plaće. A s njima bi uvijek živio i netko od obitelji, školovao se i stanovao kod njih.

JOŠ PAMTI OBOŽAVATELJICE IZ 80-IH

- Rođeni sam Sarajlija, takav ću i umrijeti. Nisam se ni zamjerio tom gradu, pa valjda jesam nečim zaslužio to uvažavanje, ljubav koju mi daje - kaže nam Zdravko. Sjeta za prošlim vremenima probudi se kad se sjeti obožavateljica, jer one iz 80-ih su bile slobodnije.

Foto: Promo PROMJENA Trebao mu je odmak od svega pa se 1985. ostavio svjetla pozornica

- Majke mi moje! Danas mi teže priđu na koncertima, veliko je osiguranje, prije nastupa sam u karanteni, odvojen sam od publike, režim je to. Oni nekadašnji koncerti po domovima kulture bili su puno bolji. Nije bilo odmaka od publike, čeličnih ograda, osiguranja, pa su se rađala poznanstva, prijateljstva, veze. Jako simpatične stvari koje život čine ljepšim jer su se djevojke nabacivale, htjele biti u našoj blizini - priča nam poznati pjevač.

Tih godina Čolu, Gorana Bregovića i Vladu Kalembera pratio je glas slamatelja ženskih srca. No Zdravko je vrlo suzdržan kad treba reći tko je od njih bio veći frajer.

Foto: Promo SKROMAN Čola kaže da su više od pjevača žene voljele glumce poput Dragana Nikolića i Rade Šerbedžije

- Ne mogu reći 'ja', dakle, njih dvojica. Svi smo bili popularni, ali i više od nas žene voljele glumce - Dragana Nikolića, Radu Šerbedžiju - kaže Čolić. Iako obožavan, u mladosti je volio osvajati žene, a to je radio po zemljama gdje ga nisu poznavale niti mu se nabacivale. Nije mu teško padala ni pokoja košarica koju bi dobio.

- Dokazivao sam se u Južnoj Americi, Španjolskoj. Sjećam se jednog bara u Španjolskoj. Flamenco, živa muzika, umjetnici i ja u nekom ćošku. Slušam, gledam umjetnike, ali i zgodne žene, pjevačice. Jedna mi se jako svidjela, otkinuo sam. Prišao sam no sporazumijevali smo se rukama i nogama jer sam slabo govorio talijanski, a ona samo španjolski. Silno sam tada želio znati španjolski, jer uz to dokazivanje, mladost i strast, bilo bi dobro i opušteno pričati, udvarati se- prisjeća se.

Foto: Promo

Najpopularniji pjevač regije ne taji kakve su ga žene privlačile. Moglo mu se dovesti 20 misica, no kad bi pored njih prošla sobarica, Čoli bi pogled odlutao, a ljepotice ostajale same. Miljenik svih žena najviše voli one iz naroda.

BIO JE MALI GOSPODARSTVENIK

- Ta erotičnost običnih žena mi je neodoljiva. Uvijek me uzbuđivalo prirodno, normalno, one punije, jedre žene. No to ne znači da nisam volio i misice - smije se Čola. Život po hotelima, kovčezi, pozornice... Počeo je i prije nego je 1974. objavio prvi album 'Ti i ja'. Devet godina kasnije izašao je album 'Ti si mi u krvi', a Zdravko sve ostavio i otišao u poduzetnike. Od 1985. četiri godine u Zagrebu se bavio malim gospodarstvom.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Trebala mi je promjena, odmak od svega. Otvaranje obrta, rad u maloj privredi tad mi je izgledao kao prava stvar. Bio je to jedan od prvih malih obrta, a jedan od partnera u društvu kooperanata koje je surađivalo s Kaptol Zagreb i bavilo se bakelitom, tvrdom plastikom - govori.

Četiri godine družio se s drukčijim svijetom. Nije tada bio s glazbenicima. Tek jednom je izveo Gabi i Arsena kod Tereze i Lopatnyja na večeru. Volio je otići u Tiffany i slušati pijanista Bulu. U restoranu Zagrebački plavi, birtijaši, općinari i Čola, to je tada bilo njegovo društvo. Devedesetih se ponovno poželio svjetla pozornice, a Bregović mu je opet došao s idejom hoće li ponovno u glazbu.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

BREGOVIĆ GA VRATIO NA SCENU

- U Goranovu stanu dogovaramo pjesmo 'Čija li je ono zvijezda', 'Čaje Šukarije', 'Ej, draga, draga', a on pita: 'Jesi ti pjevač ili onaj zagrebački maloprivrednik, gospodarstvenik?' Ja kažem: 'Pjevač', a on: 'Ajmo radit'. Albumom 'Da ti kažem šta mi je' vratio se na scenu na kojoj je i danas poput kralja. Na njegovim koncertima još vrište i žene i djevojke. Kaže da u njemu ima i vatre i baruta, pa će sve to nakon šest godina pokazati u pulskoj Areni, 18. kolovoza.