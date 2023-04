Zdravko Škender očitao lekciju Stankoviću, a on mu je poručio: 'Ne kuni, ne ruži me, Zdravko!'

Pjevač Duško Kuliš (63) bio je gost u emisiji 'Nedjeljom u 2', a tijekom emisije je i zapjevao.

Voditelj Aleksandar Stanković (52) je u ponedjeljak na Facebook stranici emisije objavio kako mu se nakon što je emisija završila, javio pjevač Zdravko Škender (71) i poručio:

- Ovako se piva ova pisma. Lp - napisao je.

- Malo zezancije za dobro jutro. Vjerojatno nezadovoljan kako je Duško Kuliš prije 8 dana u Nu2 izveo pjesmu 'Ne kuni me, ne ruži me, majko' javio nam se Zdravko Škender s porukom da on to zna i može bolje. Hvala gospodinu Zdravku na javljanju uz poruku 'Ne kuni, ne ruži me, Zdravko!' - napisao je Stanković.

