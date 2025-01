Zdravko Škender progovorio je o životu: 'Sin mi je umro u 39., kći ne zove, a unuku ne viđam'

Prije više od 40 godina vozio se s prijateljima u Crnoj Gori, kad su doživjeli frontalni sudar s autobusom, a šibenski pjevač Zdravko Škender je ostao nepokretan. Unatoč uspješnoj karijeri, život ga nije mazio.

Sin mu je iznenada preminuo u 39. godini života, brak mu se raspao, a sa kćeri nije u dobrim odnosima.

- Nažalost nismo u nikakvom kontaktu. To mi je zaista krivo, ali takva je sudbina. Ja mislim da sam kao roditelj bio jako dobar, ali nakon tog razvoda se sve promijenilo. A unuka? Moram se pohvaliti da imam krasnu unuku, lijepu unuku koja me podsjeća, slika i prilika mog pokojnog sina. Rijetko se viđamo zbog takve situacije što nismo u dobrim odnosima s ostakom moje bivše obitelji, mada bi mi bilo drago da se zbližim sa svojom unukom, ja se nadam da će biti takvih prilika, vidjet ćemo - rekao je za In magazin.

Foto: PROMO/kolaz

Prije nekoliko mjeseci Škender je pričao za 24sata o svom radu i pjesmi 'Hej, živote varalico', za koju je snimio prateći spot, u kojem je rekonstruirao svoju prometnu nesreću.

Rođeni Skradinjanin nije dozvolio da mu invalidnost stane na put, a u razgovoru za 24sata dotaknuo se i kolega s estrade.

- Nekima s glazbene scene je u interesu imati što više gaža i skupljati novac, pohlepni su, a ja na glazbu gledam kao lijek i ljubav. Od moje osobne tragedije do gubitka sina, bilo je tu dosta crnih stvari, ali pjesma i koncerti su mi uvijek pomagali i davali mi energiju. Nisam nametljiv pa me nema toliko ni u medijima, a ponekad je pjesmama potrebno da ih se malo 'pogura'. Iako nisam eksponiran, i mladi i stari pjevaju moje pjesme - iskreno će Škender.