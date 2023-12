Zdravstveno stanje Celine Dion se pogoršava: 'Ona više nema kontrolu nad svojim mišićima...'

Zdravstveno stanje pjevačice Celine Dion (55) se pogoršava. Godinu dana nakon što je objavila dijagnozu, pjevačica više ne može kontrolirati određene pokrete tijela, a potvrdila je to njezina sestre Claudette Dion.

- Ona nema kontrolu nad svojim mišićima. Ono što mi slama srce je to što je uvijek bila disciplinirana i na sve pazila. Uvijek je marljivo radila. Naša joj je majka uvijek govorila: 'Ti ćeš to učiniti dobro, ti ćeš to učiniti kako treba' - ispričala je Claudette za 7Jours.

Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta

- Istina je da je i u našim i u njezinim snovima cilj povratak na pozornicu. U kojem obliku? Ne znam - dodala je.

Inače, Celine je na kraju prošle godine otkrila kako se bori sa sindromom Stiff Person (SPS), neobičnom i izazovnom bolešću koja uzrokuje nekontrolirane grčeve mišića.

Foto: Graham Hughes

To je neurološki poremećaj koji dovodi do ukočenosti mišića. Bolest zaključava tijelo u položaj iz kojeg se osoba ne može pomaknuti te uzrokuje grčeve koji mogu biti toliko jaki da čak slome kosti.

- Nažalost, ovi grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života. Ponekad mi stvara poteškoće dok hodam i ne dopušta mi da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla - rekla je glazbenica prošle godine kada je otkrila obožavateljima da će morati odgoditi svoju svjetsku turneju.