Zečić pjevao 'Ako me ostaviš', Mišo je najpopularniji pjevač...

Na Poljudu u Splitu u nedjelju je održan humanitarni koncert u čast hrvatske glazbe pod nazivom 'To je moja zemlja'. Prihodi prikupljeni na koncertu donirat će se za kupnju opreme za laparoskopske i endoskopske operacije Zavoda za urologiju. Iako nije mogao doći na koncert, organizatori su splitskoj legendi Miši Kovaču (77) dodijelili nagradu za najpopularnijeg izvođača svih vremena. Preuzela ju je njegova kći Ivana, koja je na pozornicu povela i Mišinu unuku Elenu.

- Meni je toliko žao što tata nije mogao doći, on je trebao preuzeti ovu nagradu, ne ja, ali drago mi je da sam ovdje i drago mi je da je na pozornici sa mnom bila moja kćerka i njegova unuka Elena, to će joj biti divna uspomena kad naraste - rekla je Ivana za Slobodnu Dalmaciju.

Na koncertu su pjevali brojni hrvatski izvođači poput Miroslava Škore (56), Matka Jelavića (61), Mladena Grdovića (60), Tereze Kesovije (80), Marka Perkovića Thompsona (52)... Dražen Zečić (51) imao je poseban zadatak, umjesto Miše izveo je hit 'Ako me ostaviš' i tako 'zapalio' Poljud.

- Bila mi je izuzetna čast zapjevati Mišinu pjesmu. To je velika stvar. Lijep je osjećaj kad je publika s nama, kroz svaku pjesmu. Bilo je dosta i starih i mladih, svi su pjevali, a to su i pjesme koje ljudi pamte - rekao nam je Zečić i nastavio:

- Bitno je da je publika bila dobro raspoložena, jer mi smo uvijek isti. A sad se točno vidjelo da im je nedostajalo pjesama.

Na koncertu je bio i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (52) sa suprugom Davorkom (50). Ulaznicom za koncert pohvalio se nekoliko dana prije na društvenim mrežama.

Zorica Kondža rekla nam je kako joj je drago što je njen kolega Mate Mišo Kovač dobio nagradu za najpopularnijeg pjevača svih vremena.

- On je oduvijek bio faca. Baš mi je drago što je nagrađen. On je to sve zaslužio. Imao je sreću i s autorima pjesama, a i on je poseban. Sve to igra ulogu - oduševljeno je govorila Zorica.

